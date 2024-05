Família real: inteligência artificial mostra como eles podem estar daqui 30 anos

Revista internacional pede para a inteligência artificial imaginar como os membros da família real britânica vão estar aqui 30 anos

A família real britânica atrai muita curiosidade de pessoas de todo o mundo e uma revista internacional resolveu fazer uma previsão do futuro deles com o uso da inteligência artificial. A revista Paris Match solicitou que um programa de inteligência artificial imaginasse fotos de como os membros da realeza vão estar daqui 30 anos.

Nas imagens, eles perceberam que o Rei Charles III pode já ter falecido daqui 30 anos e seus descendentes continuaram com o reinado. O príncipe William aparece como rei e também abdicando do trono em prol do seu filho mais velho, George, que se tornaria rei. Além disso, é possível ver Kate Middleton mais velha e o príncipe Harry poderia se divorciar de Meghan Markle.

Além disso, a inteligência artificial cogitou que as redes sociais devem fazer mais parte da rotina da família real. Em um trecho, o programa sugeriu que o príncipe George terá que mostrar o seu dia a dia nas redes sociais de hora em hora. Enquanto isso, a princesa Charlotte poderia se casar com um membro da família real francesa.

Veja algumas fotos:

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Príncipe William foi a um evento oficial há poucos dias

O príncipe William participou de uma caminhada ao ar livre para conversar com os admiradores nas ruas da Inglaterra quando deu uma atualização sobre a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Ele foi questionado por uma fã sobre como eles estão e respondeu com educação.

Uma mulher perguntou: “Você se importa se eu perguntar como estão sua esposa e seus filhos?”. E ele respondeu: “Estamos todos bem, obrigado”. Então, a mulher insistiu: “E Kate?”. Então, o príncipe deu a mesma resposta: “Estamos todos bem”.

O evento aconteceu na região nordeste da Inglaterra quando ele participou de uma parada nas ruas e também de uma premiação.

Vale lembrar que Kate Middleton está longe dos compromissos reais desde que passou por uma cirurgia em janeiro e foi diagnosticada com câncer. A princesa está em tratamento de quimioterapia e não foi mais vista desde que divulgou um vídeo para dar a notícia da doença para seus admiradores.

Na última semana, Kate e William completaram 13 anos de casamento.