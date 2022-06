Família real comemora o primeiro aniversário de Lilibet, filha de Harry e Meghan Markle

Em meio a celebração do Jubileu de Platina de Rainha Elizabeth II, a família real celebrou o aniversário de Lilibet, filha de Harry e Meghan Markle.

A herdeira completou um ano de vida no último dia 4 e recebeu homenagens dos membros da família através das redes sociais.

Entre os que celebraram o aniversário de Lilibet estavam: príncipe William e Kate Middleton, Príncipe Charles e Camilla, duquesa da Cornualha, e claro a própria Rainha.

Vale ressaltar que em nenhuma das homenagens foi divulgada uma foto da caçula. O único registro dela é durante em um cartão de férias de 2021 ao lado dos pais e do irmão, Archie Harrison (3).

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈