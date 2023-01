Ex-guarda da família real afirma que soldados usam cocaína em serviço para matar "tédio"

Jovem de 23 anos filmou vídeos da rainha Elizabeth II e os publicou, ato proibido por guardas-reais

Um ex-guarda real britânico, Jimmie Straughan, polemizou ao publicar vídeos da época em que deveria proteger o castelo de Windsor. Ele foi expulso da função após não passar no teste de drogas.

Em um primeiro momento, Jimmie filmou a rainha Elizabeth II andando com os cachorros em 2020, mas só o publicou recentemente. Ele ainda afirmou que a monarca não estava muito feliz com seu trabalho, mas pareceu não se importar muito com a advertência.

"Eu devo cuidar da família real. Atualmente estou olhando para dois patos. Eu me importo? Não", disse. Sobre gravar o vídeo, cometendo uma infração considerada grave para um guarda, ele afirmou que não se arrependeu. "Foi apenas um pouco divertido para aliviar o tédio. Nunca fui pego gravando o vídeo da rainha passeando com seus cachorros com um lacaio, mas ela ligou para a sala da guarda e me denunciou por mau comportamento no posto", disse ele.

Jimmie contou que saiu do emprego em março de 2022, pois assim como outros soldados, usava cocaína para diminuir o "enorme tédio enquanto realizavam tarefas cerimoniais".

Soldado teria se decepcionado com o trabalho na realeza

"Ser expulso foi a melhor coisa que já me aconteceu... Quando você se junta ao Exército, é vendido um sonho de viajar pelo mundo e ir a lugares emocionantes, mas quando estávamos em deveres cerimoniais, era simplesmente um inferno. Eu odiava quando tínhamos que ficar na frente dos turistas boquiabertos. Lembro de pensar comigo mesmo - sou um soldado de verdade ou apenas um quebra-nozes?", questionou o jovem.