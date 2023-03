Estátuas de cera de William e Kate Middleton são criticadas na Polônia

Museu de cera da Polônia cria estátuas do príncipe William e da princesa Kate Middleton e a aparência delas chama a atenção: 'Assustadoras'

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton foram homenageados por um museu de cera de Cracóvia, na Polônia, mas as estátuas deles não ficaram parecidas com os dois. A foto das estátuas de cera do casal real viralizou na internet por causa dos traços dos rostos deles, que não ficaram parecidos com eles.

Nas redes sociais, os internautas criticaram as estátuas, que chegaram a ser definidas como 'assustadoras'. “Figuras assustadoras. Este foi o pior museu de cera que já visitei”, afirmou um internauta. “[William parece] Hugh Grant após 20 shots”, brincou outro.

Veja a foto abaixo:

E esse museu de cera na Polônia que transformou o príncipe William e a Kate em dois bonecos de Olinda pic.twitter.com/9NOyV71DPM — avada kedavra! (@ruanhito) March 7, 2023

Rei Charles III quer fazer reunião com William e Harry

Com a proximidade da data da coroação do Rei Charles III, o clima na realeza continua tenso com o reencontro da família real após o livro do príncipe Harry. De acordo com o jornal “Sunday Times”, espera-se que as negociações de paz entre o príncipe Harry (38) e sua família ocorram em breve. Alguns especialistas reais consultados pela publicação insistem que ainda podem se reconciliar antes de 6 de maio, em uma tentativa de evitar que a ocasião se transforme em “um circo”.

O interesse de Charles e dos conselheiros reais é que a coroação não seja ofuscada pelos problemas de família, e por isso querem Harry e Meghan no salão real com ele nesse momento importante. “Temos que ir em frente e terminar [as conversas] até abril… Eles têm que convidá-los antes da coroação, ou se tornará um circo e uma distração”, assegura uma fonte, próxima à família.