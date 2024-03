Em tratamento, Kate Middleton pode participar de compromissos reais

Afastada do público durante seu tratamento contra um câncer, Kate Middleton pode participar de compromissos reais caso deseje; saiba mais!

Em batalha contra um câncer, Kate Middleton, a princesa de Gales, preferiu ficar afastada da vida pública durante seu tratamento com a doença. No entanto, a esposa de príncipe William pode continuar participando de eventos e compromissos da família real caso deseje.

Segundo a revista People, fontes próximas da realeza britânica afirmaram que o foco da nora de rei Charles está em sua plena recuperação. "Ela tem a força interior, o apoio de seu marido e de sua família extraordinária, para que possa se concentrar no que é importante, que é recuperar as forças", afirmou Ailsa Anderson, ex-representante da rainha Elizabeth II.

Outra fonte ainda disse ao veículo que não tem dúvidas que, ao seu retorno, Kate estará mais forte do que nunca para exercer seu cargo na família real. "Eles são tão dedicados aos seus papéis. Acho que você descobrirá que quando Kate se recuperar totalmente, ela voltará ainda mais apaixonada", assegurou o insider.

Kate Middleton está afastada do público desde janeiro, quando realizou uma cirurgia abdominal. No último mês, a princesa veio a público anunciar que havia sido diagnosticada com câncer e já estava fazendo seu tratamento. Contudo, ela não deu mais detalhes sobre a doença ao público.

Kate Middleton irá marcar presença na missa de Páscoa da realeza?

No próximo domingo, 31, acontece a tradicional missa de Páscoa da realeza. Com isso, todos os olhos se voltaram para Kate Middleton, que está afastada do público, que se questionam se ela irá marcar presença na missa da família real. O mesmo se dá para rei Charles III, que também foi diagnosticado com câncer recentemente.

A presença deles é uma tradição por dois motivos. A primeira é a que o monarca em questão é o líder da Igreja Católica Anglicana e a segunda é que o cristianismo é a religião base da realeza britânica. Após revelar estar tratando um câncer, se questionou se Kate Middleton estaria na celebração.

Segundo informações divulgadas pelo palácio de Buckingham, sede da realeza, estarão presentes no domingo o rei Charles III, a rainha consorte Camila Parker, e membros sênior da casa real. O comunicado não falou sobre a presença dos filhos e netos do rei. A cerimônia também será menor por conta do tratamento de câncer do monarca.

Este é o primeiro grande compromisso público real do rei desde que ele anunciou seu diagnóstico de saúde. Camilla substituirá Charles no tradicional serviço religioso da Quinta-feira Santa antes da Páscoa, uma novidade histórica.

Porém, segundo informações divulgadas pela Vanity Fair, príncipe William e Kate não irão comparecer ao evento por conta do seu tratamento de câncer da duquesa. O mesmo vale para os filhos do casal, o trio, George, Charlotte e Louis, que também ficam de fora da celebração. A família está supostamente passando um tempo junta em Sandringham enquanto as crianças estão em recesso escolar.