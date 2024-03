Eclipse pode trazer novo momento para família real britânica, diz astróloga

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Giovanna Guarnieri explicou relação entre os astros e polêmicas envolvendo a família real britânica

A família real britânica deixou o mundo curioso com o sumiço de Kate Middleton (42), fotos manipuladas, dúvidas sobre o estado de saúde de Rei Charles III (75) e até mesmo uma suposta traição do príncipe William (41). Apesar de ainda não existirem respostas do Palácio de Buckingham sobre as últimas polêmicas, a astrologia e os eclipses podem trazer novos momentos.

De acordo com Giovanna Guarnieri, astróloga do portal Astrolink, os eclipses são momentos propícios para mudanças e transformações. Ela explica que a família real possui a presença de diversos destes fenômenos em seu mapa astral, incluindo a duquesa e o rei .

"Eles nasceram em dias em que ocorreram eclipses, portanto novos eclipses podem ativar uma característica específica do mapa astral", explica. "No caso de Kate Middleton, o eclipse em Libra vai acontecer na casa 10 do seu mapa, local que fala sobre carreira, futuro e aparições públicas."

A astróloga diz que o eclipse acontece na próxima segunda-feira, dia 25, e pode ser propício para movimentações nestas áreas da vida da duquesa. Outro fenômero irá acontecer em 8 de abril, e carrega características revolucionárias, surpreendentes e inesperadas.

"[É] difícil dizer exatamente o que vai acontecer, porque há uma dose de novidade e criação, mas, que pode ter seus conflitos, uma vez que estaremos em um momento de Mercúrio Retrógrado. Neste caso é importante não acreditar em tudo que se vê, ou se fala, porque notícias podem ser distorcidas."

Guarnieri acrescenta que o mapa astral marca o momento do nascimento, gerando uma identidade específica em relação a configuração planetária. Ela diz que, pessoas que nasceram em eclipses geralmente passam por dias marcantes em suas trajetórias quando o fenômeno se repete.

"Não é incomum ver pessoas que nasceram em dias de eclipses, casarem, se formarem, perderem alguém, terem um filho... Esses dias tendem a trazer novidades que marcam a sua trajetória. É isso que acontece no caso da família real". Além de Middleton e do Rei, o príncipe William e seus herdeiros, George (10) e Charlotte (8), também nasceram em dias de eclipse.

"Como este momento de eclipses é importante no mapa astral das pessoas da família real, talvez, possamos esperar mudanças que podem se desenrolar pelos próximos meses", completa Guarnieri sobre possíveis movimentações na vida da família real britânica.

