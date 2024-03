Família real em alerta: Tio de Kate Middleton entra em "Big Brother" inglês

Tio de Kate Middleton, Gary Goldsmith integrará elenco de reality show semelhante ao Big Brother Brasil e família real teme divulgação de informações

A família real britânica entrou em estado de alerta após ser confirmada a participação do tio da princesa de Gales, Kate Middleton, no Celebrity Big Brother. O reality é semelhante ao Big Brother Brasil e acontece na Inglaterra com um elenco composto apenas por “camarotes”.

O polêmico Gary Goldsmith é tio de Kate, e por isso, a realeza tem se preocupado com potenciais declarações que possam vir à público.

De acordo com informações do Daily Mail, os pais de Kate teriam ligado para repreender Gary quando seu nome foi anunciado na atração. A irmã do participante e mãe de Kate também se revoltou com a inscrição dele no reality show.

A realeza britânica teme que Goldsmith revele segredos íntimos da família real, trazendo consequências ao Rei Charles III, sua esposa, a rainha Camilla e o herdeiro do trono, príncipe William, por exemplo. A nova temporada do Celebrity Big Brother conta com alta expectativa do público, já que há seis anos a atração não é produzida.

O programa estreia nesta segunda-feira, 4, e o maior temor da família é que Gary divulgue o estado de saúde de Kate Middleton, que passou por uma cirurgia sem muitos detalhes divulgados. Além disso, também temem uma possível divulgação sobre o estado de saúde do Rei Charles III, atualmente em tratamento contra um câncer.

Palácio real rompe o silêncio sobre a saúde de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos.

Em uma declaração oficial na última quinta-feira, 29, os representantes da realeza britânica informaram que ela está bem e segue sem novidades na recuperação. “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro sobre o cronograma de recuperação da princesa e informou que apenas forneceria atualizações significativas. Essa orientação permanece”, informaram. Com isso, o assessor dela ainda contou que ela está progredindo bem em sua recuperação.

Quando Kate foi internada, o palácio informou que ela ficará sem aparecer em eventos públicos até depois da Páscoa, que acontecerá no final de março. Portanto, os fãs da realeza ainda vão ficar mais algumas semanas sem ter novidades sobre a princesa.

Kate passou por uma cirurgia abdominal e ficou pouco mais de 10 dias internada. Depois disso, ela foi para casa e segue sem aparecer em público.