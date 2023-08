Descubra pedido especial de Charles para príncipe Harry em comemoração dos seus 75 anos

Rei Charles celebra seu aniversário em novembro e fez pedido especial que envolve um reencontro especial

O rei Charles III já definiu o que quer de presente em seu aniversário e é um pedido pra lá de especial. Segundo a especialista na Família Real, Angela Levin, o rei, que comemora 75 anos em novembro, espera receber a visita de seus netos, Archie e Lilibet, e poder abraçá-los pela primeira vez.

A presença dos netos depende da decisão de Harry e Meghan Markle, que se distanciaram da monarquia britânica nos últimos anos — principalmente após o lançamento do polêmico livro do Duque de Sussex em janeiro de 2023.

"Charles quer os filhos de Harry e Meghan lá", Levin afirmou ao jornal The Sun. "Se Harry e Meghan quiserem inventar uma desculpa, essa é a decisão deles". As tensões entre a Família Real e o Príncipe Harry fizeram com que Charles — mesmo após quatro anos do nascimento do filho mais velho do casal — ele ainda não tenha encontrado as crianças pessoalmente.

De acordo com Levin, apesar do cenário pouco amigável, Markle e Harry desejam comparecer ao evento. Ela acrescentou que a atriz deve ser incluída na lista de convidados. Uma reunião para discutir outros assuntos, no entanto, parece mais distante.

A ausência de Markle durante a coroação de Charles em maio deste ano comprova que os laços em cerimônias oficiais ainda não foram acertados totalmente. Na celebração Harry passou apenas 28 horas em solo inglês. A data marcou o primeiro encontro entre pai e filho desde que o livro 'O Que Sobra' chegou às livrarias.

Meghan Markle e príncipe Harry aparecem juntos após rumores de crise

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry afastaram os rumores de crise no casamento em uma rara aparição juntos na internet. Levando uma vida discreta desde que se mudaram para os Estados Unidos, os dois foram alvos de rumores de que poderiam se separar, mas surpreenderam ao surgirem juntos em um vídeo da Fundação Archewell, que eles criaram juntos.

No vídeo, o casal agradeceu pelas iniciativas sociais deles e citaram os dois filhos, Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2 anos. “Obrigado por fazer tudo o que você faz. Nossos filhos, especialmente, são incrivelmente gratos”, disse Harry, e foi completado por Meghan. “Eles ainda não sabem, mas saberão”, brincou.