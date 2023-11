Depois de não receber convite para a festa do pai, príncipe Harry aparece em homenagem ao Rei Charles

Instagram oficial da Família Real britânica postou homenagem nas redes sociais para o aniversário de 75 anos de seu pai, o Rei Charles III

O príncipe Harry apareceu em uma homenagem ao 75º aniversário do rei Charles III, apesar do afastamento entre pai e filho, e de ele não ter sido convidado para a festa de celebração. A conta oficial da família real no Instagram compartilhou um vídeo com compilado de fotos da vida do monarca nesta terça-feira, 14.

Uma foto mostrava o príncipe no dia em que nasceu em 1984, com seu pai e sua mãe, a princesa Diana. Um segundo clique registrou o jovem Harry percorrendo as encostas com Charles em uma viagem de esqui, e em outra os dois apareciam sorrindo em um evento real em 1996.

"Desejando a Sua Majestade o Rei um feliz aniversário de 75 anos”, a família legendou a montagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Nenhuma das fotos mostrava Harry e seu irmão, o príncipe William, junto com o pai. De acordo com a BBC, embora Harry não compareça a nenhuma das festividades de aniversário do Rei Charles, espera-se que ele ligue para seu pai para desejar-lhe um feliz aniversário.

“Em resposta às manchetes da mídia do Reino Unido, não houve nenhum contato sobre um convite para o próximo aniversário de Sua Majestade”, disse o porta-voz de Harry ao Messenger.

Príncipe William celebra o aniversário do pai, Rei Charles III

Já o Príncipe William, seu filho mais velho, foi às redes sociais celebrar o aniversário de seu pai com uma homenagem. No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, William publicou uma foto antiga com seu pai. O clique foi feito em 2004, em uma viagem em família para a cidade de Klosters, na Suíça, onde foram esquiar.

Ainda na publicação, uma foto atual do monarca da Inglaterra foi compartilhada. Essa foto foi feita quando o Rei plantou uma árvore na residência do embaixador britânico na França, quando visitou o país europeu ao lado de sua esposa, Rainha Camilla.