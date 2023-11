Príncipe William celebra o aniversário do pai, Rei Charles III, com foto antiga

O Príncipe William fez uma bela homenagem nas redes sociais para o aniversário de 75 anos de seu pai, o Rei Charles III

A Família Real britânica está em festa nesta terça-feira, 14. O Rei Charles III completa 75 anos de vida hoje! O seu filho mais velho, Príncipe William, foi às redes sociais celebrar o aniversário de seu pai com uma homenagem.

No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, William publicou uma foto antiga com seu pai. O clique foi feito em 2004, em uma viagem em família para a cidade de Klosters, na Suíça, onde foram esquiar. Nesta foto, não vemos o Príncipe Harry, irmão de William, que não esteve na viagem.

Ainda na publicação, uma foto atual do monarca da Inglaterra foi compartilhada. Essa foto foi feita quando o Rei plantou uma árvore na residência do embaixador britânico na França, quando visitou o país europeu ao lado de sua esposa, Rainha Camilla.

A terceira foto do carrossel foi feito no evento real Trooping the Colour, que ocorreu em junho deste ano. A imagem mostrava o Rei Charles ao lado de Camilla, bem como o Príncipe William com sua esposa Kate Middleton e os três filhos George, Charlotte e Louis, na varanda do Palácio de Buckingham.

“Desejando um feliz aniversário de 75 anos para Sua Majestade, o Rei”, dizia a legenda da postagem feita pelo Príncipe e Princesa de Gales nas redes sociais.

Além de William e Kate, outro membro da família desejou um feliz aniversário para o monarca. A Duquesa de York e ex-esposa do Príncipe Andrew, Sarah Ferguson compartilhou uma foto em preto e branco de Charles III ainda em sua adolescência e escreveu na legenda: “Desejando o mais feliz dos aniversários para Sua Majestade, Rei Charles III. Vida longa ao rei”.

O perfil oficial da Família Real também publicou uma homenagem para Charles III. Foi publicado um vídeo que mostrava fotos de diversas fases da vida do rei, desde seu nascimento em 1948, com uma foto de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, o segurando no colo.

👑🎂 Wishing His Majesty The King a happy 75th birthday. pic.twitter.com/UxvMv8WTAj — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2023

Apelidos!

Recentemente, mais detalhes sobre a vida pessoal dos três filhos de William e Kate foram revelados. O jornal britânico The Mirror apontou quais seriam os apelidos de George, Charlotte e Louis na escola e em casa com os pais.

George, o mais velho, por exemplo, era chamado de "PG", uma referência às iniciais de seu nome, Príncipe George. Agora, os colegas acrescentaram "Tips" ao apelido, segundo o tabloide britânico. Ele parece ter gostado da nova designação e passou a adotá-la em casa.