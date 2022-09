David Beckham enfrenta fila de 12 horas para se despedir da Rainha Elizabeth II

David Beckham surpreende ao ser visto na longa fila para entrar no local do velório da Rainha Elizabeth II e espera cerca de 12 horas para chegar até o caixão da monarca

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 14h01

O ex-jogador de futebol David Beckham demonstrou que é 'gente como a gente' ao enfrentar a fila quilométrica para visitar o caixão da Rainha Elizabeth II no Westminster Hall, em Londres, na Inglaterra. Nesta sexta-feira, 16, ele foi reconhecido pela população que estava na fila e surpreendeu ao mostrar que não usou seus privilégios de celebridade para furar a fila.

O atleta teria ficado cerca de 12 horas na fila para dar o último adeus para a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos no dia 8 de setembro. Vale lembrar que o governo britânico já tinha anunciado que não permitiria que celebridades furassem a fila para o velório. Assim, David fez a sua parte e enfrentou a longa caminhada e espera até o local da despedida.

Simpático, David Beckham conversou com as pessoas que estavam perto dele na fila e avisou que só tiraria fotos após o final da fila.

“Todos nós estamos aqui celebrando e contando histórias. Todos queremos experimentar algo em que celebramos a vida da nossa incrível rainha e acho que algo assim deve ser compartilhado. O fato é que estamos aqui, comendo batatinhas, sanduíches, rosquinhas e tomando café”, disse ele sobre a longa espera.

David Beckham fez homenagem para a Rainha Elizabeth II

Há uma semana, David Beckham fez uma homenagem para a Rainha Elizabeth II nas redes sociais ao receber a notícia da morte dela.

"Estou realmente triste com a morte de Sua Majestade, a Rainha. Que demonstração de amor e respeito vimos pelo Jubileu de Platina por sua vida de serviço. O quão devastados nos sentimos hoje mostra o que ela significou para as pessoas neste país e em todo o mundo. O quanto ela nos inspirou com sua liderança. Como ela nos confortou quando os tempos eram difíceis. Até seus últimos dias ela serviu seu país com dignidade e graça. Este ano ela saberia o quanto era amada. Meus pensamentos e orações estão com nossa família real…", disse ele.

