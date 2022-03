Com jantar de gala e desfile militar, Príncipe William e Kate Middleton se despedem da Jamaica

Kate Middleton e o Príncipe William pousaram na Jamaica nesta terça-feira, 22, e após dois dias se despedem do país

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 16h03

Nesta quinta-feira, 24, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) se despediram da Jamaica! O casal segue em turnê pelo Caribe, agora rumo às Bahamas.

No último dia de viagem, o Duque e a Duquesa de Cambridge participaram de um desfile militar para membros do exército que servem no Caribe.

O neto da Rainha Elizabeth II (95) e sua esposa, apareceram de pé em um carro com a capota aberta, fazendo referência a uma visita da matriarca da Família Real com seu marido o Príncipe Phillip no país caribenho em 1953.

O Duque vestia um uniforme branco da cavalaria do Exército britânico, enquanto sua esposa estava elegante com um vestido branco acompanhado de um chapéu da mesma cor.

Durante seu discurso no evento, o Príncipe disse: "Parabéns a todos no desfile hoje. Eu mesmo prestei atenção em muitos desfiles como vocês fazem agora, orgulhoso de minha participação".

Na noite desa quarta-feira,23, a Duquesa e o Príncipe participaram de um jantar de gala feito na casa do Governador Geral da Jamaica. Kate usava um vestido verde brilhante e o Príncipe William vestia um smoking.

Ainda nesta dia 24, Kate Middleton e William vão para as Bahamas, a última parada da turnê pelo Caribe que o casal faz em celebração aos 70 anos da Rainha Elizabeth II no trono.

Veja aqui a foto da Rainha Elizabeth II e o Príncipe Phillip na Jamaica em 1953, e o clique do Príncipe William e Kate em 2022!

Em 1953, a Rainha Elizabeth II e seu marido Príncipe Phillip fizeram uma

visita para a Jamaica - Foto: Getty Images

Após quase 70 anos, o neto da Rainha Elizabeth e sua esposa posaram para

um clique similar à cena de 1953 - Foto: Getty Images

Confira aqui alguns cliques dos últimos momentos de William e Kate na Jamaica!

O Príncipe William e Kate Middleton jantaram com o Governador Geral

da Jamaica - Foto: Getty Images

Kate vestiu um vestido verde brilhante para o jantar de gala

- Foto: Getty Images

Príncipe William e sua esposa participaram de um desfile militar no seu

último dia de viagem para a Jamaica - Foto: Getty Images

Kate Middleton estava elegante com seu vestido branco no desfile

- Foto: Getty Images

