Em turnê pelo Caribe, Kate Middleton e Príncipe William se despediram de Belize e chegam à Jamaica

Após passarem por Belize, Príncipe William e Kate Middleton chegam na Jamaica em meio a protestos no país

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 18h54

Nesta terça-feira, 22, Kate Middleton (40) e seu marido, o Príncipe William (39), continuaram sua turnê real pelo Caribe!

O Duque e a Duquesa de Cambridge se despediram de Belize, e pegaram um avião rumo a Jamaica. A próxima parada do casal serão as Bahamas, onde irão na quinta-feira,24 .

Quando o avião da Força Aérea Britânica pousou em solo jamaicano, Kate Middleton usava um vibrante vestido amarelo para honrar a bandeira da Jamaica. O Príncipe vestia um terno preto com uma gravata verde-escura, cor que também homenageava a bandeira do país.

A primeira tarefa dos membros da Família Real na nova etapa da turnê foi um encontro o representante da Rainha na Jamaica, Sir Patrick Allen. "Estamos muito felizes em recebê-los. Temos muita sorte pela Rainha ter visitado a Jamaica seis vezes", teria dito o representante ao casal.

Uma chegada turbulenta

Príncipe William e Kate Middleton aterrizaram na Jamaica em meio a protestos de seus habitantes. A alguns quilômetros de distância do aeroporto onde o casal real pousou, uma manifestação pedindo por reparações da escrivadão feita pela monarquia britânica acontecia na capital jamaicana.

Mesmo com o Duque e a Duquesa em solo jamaicano, o clima segue tenso no país caribenho. De acordo com o jornal britânico The Independent, uma coalizão formada por políticos da Jamaica, empresários, doutores e músicos pressionam o governo do país para tirar a Rainha Elizabeth II do poder e cortar a relação com a monarquia.

E esta não é a primeira vez que os pais de George (8), Charlotte (6) e Louis (3) chegam em meio à protestos. No último domingo, 27, o casal teve que cancelar uma visita a um vilarejo em Belize por conta de protestos contra a monarquia.

Confira aqui imagens da chegada de Kate Middleton e o Príncipe William na Jamaica!

O casal real chegou na Jamaica em meio a protestos - Foto: Getty Images

Kate Middleton vestia um vestido amarelo vibrante ao lado do marido

- Foto: Getty Images