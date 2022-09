Charles será proclamado Rei em cerimônia no sábado

Charles participará de cerimônia oficial em Londres para ser proclamado Rei

Filho mais velho da rainha Elizabeth II (1926-2022)e do príncipe Philip (1921-2021), Charles (73) será proclamado Rei no sábado, 10 de setembro, em Londres, Inglaterra. A cerimônia acontecerá em uma reunião do Conselho de Sucessão no Palácio St. James às 10h, horário local – 6h no horário de Brasília.

Logo depois, a proclamação do novo Rei será lida em público em uma das sacadas do Palácio para a população. Além disso, Charles também terá encontros com a primeira-ministra, Liz Truss, e outros ministros no Palácio de Buckingham.

Na nova fase de sua vida, Charles deverá ser conhecido como Rei Charles III. E a esposa dele, Camilla, será a rainha consorte.

Coroação do Rei Charles III ainda vai demorar para acontecer

A cerimônia de coroação do Rei Charles III deverá acontecer entre alguns meses ou até anos. Isso porque a tradição diz que deve se respeitar o período de luto após a morte de um monarca e também precisa de um tempo para ser organizada com todos os rituais necessários.

Porém, ele não será Rei apenas após a coroação. Charles já é o novo Rei do Reino Unido por causa da ordem da linha de sucessão. Assim que uma rainha ou rei morre, o primeiro nome na linha de sucessão já é, automaticamente, é o novo rei ou rainha. Assim, Charles é chamado de Rei desde que a morte de sua mãe foi declarada.

A cerimônia de coroação é apenas uma celebração e um momento religioso para marcar o novo reinado. A coroação acontece, tradicionalmente, na Abadia de Westminster, em Londres.