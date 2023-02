Caso? Príncipe William é acusado de passar dia dos namorados com amante

Traição na família real? William está sendo acusado por boatos que afirmam que o Príncipe britânico passou o Valentine's Day com sua amante

O Príncipe britânico William está sendo acusado de passar o Valentine's Day - 14/02 Dia dos Namorados - com uma amante. Os boatos de que o Príncipe é infiel já são antigos, começaram em 2019, mas ganharam ainda mais forças este mês.

De acordo com a revista Flash! as imprensas britânicas e espanholas estão investigando há alguns anos o suposto caso, que seria com uma mulher chamada Rose Hanbury. Aparentemente o Príncipe de Gales teria passado o Dia dos Namorados internacional com a amante e essa traição pode "ameaçar a estabilidade da Família Real".

"As imprensas britânica e espanhola acreditam que William tenha passado a data especial com uma amante, cujo nome já tem cercado a solidez da realeza do Reino Unido há algum tempo", diz a revista.

William e Kate Middleton são casados há quase 12 anos, os primeiros boatos de traição surgiram quando o famoso foi acusado de trair a esposa em uma boate em 2018, quando Kate ainda estava grávida de Louis, o filho mais novo do casal.

O nome da amante surgiu a partir de um recado de uma fonte anônima, que foi enviada aos tabloides ingleses e ainda contava com a revelação de que essa amante supostamente seria "a antiga amiga de Kate Middleton". Segundo outras fontes próximas do casal, após a revelação, essa amiga foi expulsa e proibida de participar do convívio da família.

Mas quem é Rose Hanbury? Apontada como a amante de Príncipe William

Rose Hanbury é uma mulher de 38 anos. Ela é casada com David Rocksavage, um diretor de cinema e sétimo marquês de Cholmondeley, tem 62 anos, é descendente de uma família da aristocracia inglesa, os dois estão juntos desde 2003 e tiveram três filhos desde então.