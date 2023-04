Carruagem que levará o Rei Charles e a Rainha Consorte Camilla para a coroação é revelada

O Palácio de Buckingham deu mais detalhes sobre a coroação do Rei Charles III que acontece no início de maio

Com a coroação do Rei Charles III (74) e da Rainha Consorte Camilla Parker (75) se aproximando, mais detalhes do evento estão sendo revelados ao público.

O Palácio de Buckingham compartilhou qual será a carruagem que levará o casal real para a cerimônia que acontece no próximo dia 6 de maio.

O Rei e a Rainha Consorte irão para o evento na Diamond Jubilee Couch, carruagem que foi criada para comemorar os 60 anos da Rainha Elizabeth II (1926-2022) no trono, em 2012.

Nesta carruagem, o casal real sairá do Palácio de Buckingham e passará por diversos pontos de Londres até chegarem na Abadia de Westminister, onde serão coroados na cerimônia que começará às 11 horas da manhã no horário britânico.

Porém, ainda acontecerá uma troca de carruagens no evento. Para o trajeto de volta para o Palácio, o Rei e a Rainha viajarão em outro veículo.

A carruagem em questão é a Gold State Couch, que foi construída em 1762 e foi primeiramente usada pelo Rei George III e foi usada em todas as coroações seguintes, incluindo a da Rainha Elizabeth II em 1953. Em junho de 2022, no Jubileu da Rainha, a Gold State Couch fez parte de uma cerimônia nas ruas de Londres, porém, não havia passageiros.

Vão ou não?

Uma das maiores dúvidas da coroação do Rei e da Rainha Consorte é se o Príncipe Harry e Meghan Markle marcarão presença no evento.

Apesar de terem sido convidados formalmente, o casal não teria confirmado se participarão do evento, deixando o mistério no ar.