Com a coroação cada vez mais próxima, Harry e Maghan não confirmam a presença e deixam o palácio sem resposta

Mesmo que compareçam na cerimônia, Harry e Meghan Markle não terão um papel oficial na coroação

O Rei CharlesIII (74) e os assessores do Palácio de Buckingham ainda não sabem se o filho caçula do monarca, Príncipe Harry (38) e a sua esposa duquesa Meghan Markle (41) estarão presentes na coroação marcada para o próximo dia 6 de maio. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o prazo de resposta para o RSVP já passou e o casal ainda não deu resposta ao palácio.

A data limite para retornar o convite da coroação foi a última segunda-feira, dia 3 de abril. Segundo o jornal inglês, a falta de resposta do casal vem gerando dor de cabeça para os organizadores do evento, que está cada vez mais próximo.

Sem uma resposta de Harry e Markle, os cerimonialistas têm dificuldade para distribuir os convidados na cerimônia, administrar a demanda de veículos e pensar uma logística de chegada e partida das pessoas presentes no evento.

O Daily Mail diz que a certeza é de que mesmo que o casal decida ir à coroação, não estarão no grupo de 13 pessoas que farão companhia ao Rei Charles III e à Rainha Consorte Camilla no balcão do Palácio de Buckingham, saudando os súditos britânicos, depois da cerimônia uma vez que não faz não possuem mais uma papel dentro da família real.

Tanto os assessores da realeza, assim como os representantes oficiais de Harry e Markle não se pronunciaram até o momento sobre os relatos recentes da imprensa inglesa em torno da cerimônia de coroação do Rei Charles III.

Rei Charles quer manter Harry e William longe um do outro em coroação

Com a coroação cada vez mais próxima e um clima nada amigável entre Harry e o resto da família, principalmente com seu irmão mais velho, príncipe William (41). Pelo menos é isso o que diz Richard Fitzwilliams, um dos mais famosos comentaristas sobre a realeza britânica.

Segundo o especialista, consultado pela revista inglesa OK!, a organização do evento está fazendo de tudo para manter os irmãos separados durante a cerimônia, a fim de evitar um climão entre eles.