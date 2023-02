Camilla Parker-Bowles contrata estilista favorito da princesa Diana para fazer vestido da cerimônia de coroação

Camilla Parker-Bowles chamou estilista para desenhar sua roupa para a cerimônia de coroação do Rei Charles III

Camilla Parker-Bowles (75) contratou o estilista favorito da princesaDiana (1961-1997) para criar o vestido que ela usará na coroação do Rei Charles III (74), prevista para maio deste ano.

De acordo com o Page Six Style, Bruce Oldfield, que no passado desenhou uma série de looks icônicos e famosos de Lady Diana, foi uma “escolha óbvia” para a rainha consorte.

“Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela", disse uma fonte, ao site.

Oldfield desenvolveu uma estreita amizade com a rainha consorte nas últimas décadas, que se seguiram à sua amizade de uma década com Diana.

Embora ele ainda não tenha comentado sobre o assunto, Bruce disse anteriormente ao Daily Mail que "deu a Diana seu glamour e a Camilla sua confiança".

A coroação de Camilla marcará uma grande quebra de tradição para a família real. Ela se tornará a primeira divorciada coroada como rainha consorte.

O figurino de Charles III

Já Charles III, está contrariando a tradição quando se trata de sua roupa. Em vez de usar meias e calções de seda - frequentemente usados ​​para andar a cavalo - relatos sugerem que ele usará seu uniforme militar no grande dia.

Embora o Palácio de Buckingham tenha permanecido um tanto calado sobre a próxima extravagância, ele provocou que a coroação será um evento em escala reduzida.

O monarca disse que não exigirá que os seis duques reais se ajoelhem diante dele para "prestar homenagem" antes de tocar a coroa e beijar a face direita do monarca. Em vez disso, apenas seu filho, o príncipe William (40), realizará a tradição.