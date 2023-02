Rei Charles III irá homenagear seu pai, Príncipe Philip durante sua coroação

A cerimônia de coroação do Rei Charles III está chegando e contará com uma homenagem ao seu pai

O Rei Charles III irá fazer um tributo em homenagem a seu pai, o Príncipe Philip, em sua coroação. A coroação irá acontecer no Buckingham Palace, no dia 6 de maio, e a música tocada será um dos detalhes-chave no evento, Charles escolheu uma composição em homenagem a seu pai para tocar no evento. O Príncipe Philip, Duque de Edinburgh, morreu em abril de 2021, aos 99 anos.

De acordo com o palácio, o rei escolheu pessoalmente a trilha sonora do evento: "Sua Majestade, o Rei, encomendou pessoalmente a nova música e modificou e selecionou o programa musical para o Serviço. A pedido de Sua Majestade, em homenagem a seu falecido pai, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, a música ortodoxa grega também será apresentada no serviço executado pelo Bizantino Chant Ensemble".

Philip nasceu na Grécia e foi batiazdo na Igreja Ortodoxa Grega, porém ele se converteu quando se casou com a Rainha Elizabeth II, em 1947. Durante a coroação da esposa, em 1953, e

Trilha sonora da coroação é decidida por Rei Charles III e Palácio de Buckingham

Segundo o palácio, a coroação de Charles III e Camilla, honrara a tradição da família, mas adaptando aos novos costumes religiosos, de uma forma mais moderna: "A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, enquanto está enraizada em tradições e pompa de longa data", contaram.

A própria coroação contará com alguns corais locais, que cantaram em homenagem à ascensão do Rei Charles III: o Coral da Abadia de Westminster, o coral da Capela Real de Sua Majestade, Palácio de St. James, com o coral da Capela do Colégio Metodista de Belfast, o coral da Catedral de Truro. O Ascension Choir, um grupo gospel, e o The King's Scholars of Westminster School.