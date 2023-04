Biografo revela que princesa Diana não achava que Charles servia para ser rei

Diana acreditava em “sinais, presságios e sonhos” e tinha certeza de que o trono passaria direto para seu filho mais velho, o príncipe William

A princesa Diana (1961-1997) sabia que Charles (74) era o proximo herdeiro do trono mas apesar de tudo ela não achava que seu ex-marido iria mesmo se tornar rei.

É isso o que revela Christopher Andersen, autor de 'The King: The Life of Charles III' ("O Rei: A Vida de Charles III", em tradução livre), ao site Fox News. O escritor apontou que, mesmo antes de se separar do atual rei em 1992, Lady Di já sentia que Charles "não servia para ser rei".

"Diana disse em várias ocasiões que sabia que nunca seria rainha e que estava convencida de que Charles nunca seria rei", explicou o biógrafo. "Ela acreditava muito em sinais, presságios e sonhos, e todos estavam dizendo a ela que [o príncipe] William, e não Charles, sucederia Elizabeth II. [Mas] ela estava errada sobre isso e muitas outras coisas."

Lady Di também teria compartilhado sua previsão para o futuro de Charles com Jennie Bond, ex-correspondente de realeza da BBC e apontou: "A verdade é que Charles seria muito mais feliz morando na Toscana, pintando a paisagem ou estudando arquitetura".

Além disso, o biógrafo diz que Lady Di jamais teria imaginado que seu ex-marido algum dia trocaria alianças com a amante dele, a rainha Camilla, a quem ela se referia como "Rotweiller". "Diana teria ficado absolutamente chocada com a ideia de Camilla se casar com Charles e ainda ser coroada rainha ao lado dele", disse Andersen.

A coroação do monarca está marcada para o dia 6 de Maio na Abadia de Westminster em Londres.

Príncipe Harry tenta beijar Meghan Markle e ela recusa

O príncipe Harry (38) e a duquesa de Sussex Meghan Markle (41) foram vistos assistindo aos playoffs da NBA, a liga de basquete norte-americana, em Los Angeles, vivendo um momento de descontração. No entanto, a ex-atriz não se sentiu confortável para beijar o marido quando apareceu no telão da partida.

Na famosa 'Kiss Cam', ou câmera do beijo, surgiram os rostos famosos dos membros da realeza e seguindo o roteiro de quem aparece no telão, Harry tentou beijá-la, mas ela riu, se esquivou e colocou a mão no braço do marido. A conta da NBA chegou a publicar o vídeo do flagra em suas redes sociais. Apesar da esquiva, em muitos momentos a duquesa sorriu e comemorou os pontos da partida, assim como Harry.