Beleza do príncipe Carl Philip faz sucesso no TikTok. Saiba quem ele é!

Conheça o príncipe Carl Philip, que é filho do rei da Suécia e virou estrela do TikTok quando os fãs perceberam a beleza dele

O príncipe Carl Philip é o novo sucesso do TikTok. O nome dele virou uma hashtag na rede social e os fãs ficaram impressionados com a beleza dele. Tanto que, segundo o site da revista People, a hashtag sobre ele já passou de 111 milhões de visualizações. Saiba mais sobre quem o príncipe famoso:

Carl Philip é filho do Rei Carl XVI Gustaf e da Rainha Silvia. Ele nasceu em maio de 1979 e seria o príncipe herdeiro do trono da Suécia, mas a regra da realeza local mudou. Antigamente, o herdeiro era o primeiro filho homem. Porém, em 1980, a lei mudou e o primeiro filho, independente do sexo, é o herdeiro do trono. Desse modo, a irmã dele, a princesa Victoria, será a futura rainha após o seu pai.

Em sua vida, o príncipe fez o treinamento da Marinha e faz parte das forças da reserva. Ele é formado em design gráfico, administração de empresas e agricultura.

Carl Philip é casado com a ex-modelo Sofia Hellqvist. A união deles aconteceu em 2015 na Capela do Palácio Real de Estocolmo, e ela se tornou a princesa Sofia. Juntos, eles tiveram três filhos: príncipe Alexander, de 7 anos, príncipe Gabriel, de 6 anos, e príncipe Julian, de 3 anos.

Carl e Sofia trabalham juntos na Fundação do Casal Príncipe, que é uma organização de caridade com foco em criar um mundo online seguro para os jovens.

Príncipe Carl Philip com a princesa Sofia, príncipe Alexander, príncipe Gabriel e príncipe Julian - Foto: Getty Images

Príncipe Philip deixou presente para a neta favorita

O príncipe Philip (1921-2021), que era o pai do Rei Charles III, fez questão de deixar presentes especiais para a sua neta preferida antes de morrer. De acordo com o site Daily Mail, ele tinha um carinho especial pela Lady Louise, que é a filha do príncipe Edward com Sophie.

Os dois tinham uma ótima relação e nutriam a paixão por montaria. Tanto que o avô colocou em seu testamento alguns presentes que deveriam pertencer à neta. Ele quis que a neta ficasse com seus pôneis e com carruagens. Além disso, ele pediu que neta sempre levasse os pôneis para se exercitarem.

Vale lembrar que Louise também era a neta favorita da rainha Elizabeth II, já que as duas adoravam passar um tempo juntas no Castelo de Balmoral.