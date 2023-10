Suécia celebra aos 50 anos do reinado de Carl XVI Gustaf

Com toque brasileiro, soberano reúne monarquia escandinava para festejar o Jubileu de Ouro

A dinastia dos Bernadotte está em festa! O rei Carl XVI Gustaf (77) reuniu parte da monarquia europeia para as comemorações do Jubileu de Ouro, que marca seus 50 anos de reinado à frente da Coroa sueca. “Gostaria de expressar meus agradecimentos a todos os suecos que demonstraram tanto apoio, confiança e apreço pelo meu trabalho durante os 18262 dias que se passaram desde então”, discursou

o monarca, ao longo dos quatro dias de celebrações. A programação oficial contou com uma noite de

ópera e balé, missa de ação de graças na Capela de Estocolmo, capital do país, desfile militar, banquete, além de procissão a bordo de carruagem e barco reais.

Eleito da rainha Silvia (79) — filha de brasileira — e pai de Victoria (46), Carl Philip (44) e Madeleine (41), o soberano é apaixonado por carros, escoteirismo, meio ambiente e tecnologia e, ao longo das últimas cinco décadas, não escapou das críticas: foi acusado de infidelidade e suas declarações espontâneas costumam gerar polêmicas. Ainda assim, ele tem apoio dos súditos, em especial, por conta das ideias vanguardistas e medidas de redução de gastos. Em 2019, por exemplo, ele retirou os títulos reais de cinco netos, filhos de Carl Philip e Madeleine. “Durante o meio século em que você foi rei, nosso país se desenvolveu e nossa sociedade passou por mudanças significativas. Você se esforçou muito para se manter, ao mesmo tempo em que defendeu as tradições”, destacou Victoria, primeira na linha de sucessão ao trono e mãe de Estelle (11) e Óscar (7), frutos da feliz união com Daniel Westling (50).

Ponto alto e mais protocolar da festividade, o banquete no Palácio Real contou com presença da rainha da Dinamarca, Margrethe II (83), dos reis Harald V (86) e Sonja (86), da Noruega, com o príncipe herdeiro, Haakon (50), além de Anne-Marie (77), a última rainha da Grécia. O jantar foi servido em jogo de prataria que pertenceu à Família Imperial Brasileira, herança deixada pela imperatriz Amelia (1812–1873) à sua irmã, a rainha Josephina (1807–876), da Suécia, e teve menu digno de majestade: tartelette com ervilhas verdes, peixe e lagosta com erva-doce, carne de veado com cogumelos e, de sobremesa, doce de framboesa com baunilha e amêndoas. “A monarquia é uma instituição estável e apolítica. Ela vai além de todas as mudanças políticas e representa a história e a tradição”, resumiu o soberano.

FOTOS: GETTY IMAGES