Atletas de Wimbledon não se curvam para Rainha Camilla, saiba o porquê!

A Rainha Camilla compareceu ao torneio de tênis em Wimbledon, mas não foi cumprimentada pelos atletas

Nesta quarta-feira, 12, a Rainha Camilla marcou presença no torneio de tênis Wimbledon. Porém, muitos espectadores ficaram curiosos ao perceberam que os atletas do evento não se curvaram para a esposa do Rei Charles III.

De fato, sempre que algum membro da Família Real estava presente na audiência do torneio, os atletas deveriam cumprimentar a realeza. Porém, essa regra mudou em 2003. A mudança foi encabeçada pelo Duque de Kent, que é presidente do clube onde Wimbledon é realizado.

A Rainha Camilla compareceu para seu primeiro dia de torneio e estava acompanhada de sua irmã Annabel Elliott e o Príncipe Albert de Mônaco. Camilla surgiu com uma peça branca com detalhes em preto.

Porém, ainda sobre a regra da presença da realeza em Wimbledon, existe uma exceção. Os atletas podem se curvar apenas para o Rei Charles III ou a Rainha Elizabeth II. Como mudança do protocolo ocorreu em 2003, a Rainha Elizabeth II, que faleceu em 2022, ainda era viva e era a então monarca.

No Instagram oficial da Família Real, Camilla surgiu cumprimentando funcionários no evento e ainda assistindo ao jogo no qual se enfrentaram as tenistas Elena Rybakina e Ons Jabeur.

Mas Camilla não é a primeira pessoa da Família Real a comparecer ao torneio de Wimbledon. Kate Middleton é fanática por tênis e já até mostrou suas habilidades ao jogar com o ex-tenista Roger Federer em um encontro com os jovens que pegam as bolinhas durante os jogos.

No último dia 4, a Princesa de Gales surpreendeu ao esbanjar estilo em sua presença em um jogo. Kate apostou em uma saia branca midi plissada e um blazer Balmain na cor menta, avaliado em £ 1.950 (cerca de R$ 12 mil). Ela finalizou o look com clássicos scarpins brancos e a bolsa crossbody Amberley, da Mulberry.

