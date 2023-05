Thaynara OG celebra após conseguir ingresso para show de Beyoncé: "Quis de presente"

Em participação no Podcast CARAS, Thaynara OG revelou que está se organizando para conhecer Beyoncé de pertinho

A influenciadora Thaynara OG (31) está mega ansiosa para realizar o sonho de ver a cantora Beyoncé de pertinho. Em participação no Podcast CARAS, ela revelou que já comprou o ingresso para a mais nova turnê da diva pop.

Segundo Thaynara, não foi nada fácil conseguir o ingresso, mas no fim deu tudo certo e ela vai assistir o show que está programado para acontecer no dia três de agosto, nos Estados Unidos.

"No dia do meu aniversário eu abri três notebooks e disse: eu vou conseguir o ingresso no meio, porque eu quero ficar cheirando a bunda da Beyoncé no club renaissance. Aí depois de muita luta, muitas orações, a gente conseguiu, mas ainda vai acontecer", revelou.

Passado todo o perrengue, Thay confessou que a compra do ingresso fez ela se sentir muito poderosa e feliz somente com a conquista. "Para mim foi um sonho, eu disse: 'Caramba, eu me senti poderosa'. Porque no dia do meu aniversário eu quis isso de presente e me dei esse presente. O cartão passou, me senti poderosa", contou.

A maranhense disse que desembolsou uma grana para conseguir o espaço mais confortável e pertinho de sua musa inspiradora: "Vou cheirar a Beyoncé, pegar uma mecha de cabelo quando ela fizer a coreografia".

Intitulada Club Renaissance estreou na última quarta-feira, 10, com um show impecável na Suíça. O evento contou com diversos fãs brasileiros, que divulgaram os melhores momentos do espetáculo nas redes sociais.

Em tempo, Thaynara já está se organizando para uma nova edição do São João da Thay, evento beneficente anual o qual ela realiza em São Luiz, no Maranhão. Neste ano, a artista pretende levar a diva do axé music Ivete Sangalo, atração que sua cidade não vê há anos.