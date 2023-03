Thaynara OG revela origem do contato com Rosalía: "Não queria encher o saco"

Em entrevista à CARAS Brasil, Thaynara OG revelou os bastidores de encontro com Rosalía durante a turnê da espanhola no Brasil

A influenciadora Thaynara OG (31) revelou que começou a ter um contato mais próximo com a cantora Rosalía (30) após uma festa organizada por Ludmilla (27), no ano passado. A declaração aconteceu durante a gravação do podcast da revista CARAS Brasil.

"Em agosto Rosália veio pro Brasil e eu fui vestida de Rosália, fiquei de bota fantasiada de vermelho na primeira fila e quando ela entrou, estava igual a mim, "eu pirei" e depois disso teve aquele famoso after da Ludmilla", contou a maranhense.

Mas apesar de ter chamado atenção da espanhola diretamente do palco, ao chegar no evento da funkeira, elas não conseguiram ficar tão próximas quanto ela imaginava. "Cheguei tarde e ela já estava fugindo das fotos. Consegui tirar uma selfie com trezentas cabeças, eu tremia e "não conseguia", mas alguém fez a selfie. No dia seguinte ela me seguiu no Instagram, imprimi botei num quadro", brincou.

Eufórica com a 'amizade sincera' que havia se formado entre elas, Thay confessou que tentou ser discreta, para não afastar a cantora: "Em outro momento mencionei ela e ela interagiu comigo, mas não queria encher muito o saco pra ela não parar de me seguir".

Leia também: Rosalía mostra momentos inusitados de sua visita ao Brasil: ‘Amo vocês’

Sobre o bate-papo que as duas tiveram recentemente, a famosa confessou que ficou muito nervosa e precisou usar o Google tradutor no momento que viu as notificações da cantora falando sobre seu vídeo do show. "Ela mandou uma mensagem agradecendo e pedindo se podia compartilhar um vídeo com ela. Eu tremendo, tomando banho, usei o Google tradutor. Coloquei o vídeo no drive por e-mail e mandei ", disse toda animada.

Victória Gearini/Caras

THAYNARA JÁ SE ENCONTROU COM BRITNEY SPEARS

Ainda durante o podcast, a maranhense revelou que também já se encontrou com outra artista internacional. Em 2016, ela teve um momento de fã ao lado da diva pop Britney Spears, a quem ela descreve como "surreal".

"Eu cresci desejando aquilo de ter um encontro conhecer e não podendo ir pra nenhum show, tinha que pedir pros meus pais e os show só aconteciam em São Paulo e Rio, então foi muito especial quando encontrei a Britney, muito surreal", relembrou .

Apesar de gostar muito de Rosalía, Thay confessou que o encontro com Britney foi mais marcante, por ela não ter conseguido com facilidade: "Com a Rosália eu me apeguei com os acessos ao vipão na grade. O que mexe com o lado lúdico, o inacessível, é a Britney. Eu iria travar".

A entrevista completa com Thaynara OG estará disponível a partir do dia 13 de abril, no canal da revista CARAS Brasil, no Youtube.