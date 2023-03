Thaynara OG fica radiante ao receber pedido de Rosalía: 'Meu Deus do céu!'

Thaynara OG fica radiante ao interagir com Rosalía após show em festival de música e conta a história: 'A gente ganha o dia'

A produtora de conteúdo, advogada e embaixadora da Unicef Thaynara OG viveu a realização de um sonho ao interagir com a cantora Rosalía nas redes sociais. Após ficar na grade no show da estrela internacional em um festival de música, ela foi surpreendida com uma mensagem de Rosalía no seu direct do Instagram. E sabe o que a cantora queria? Um vídeo que a brasileira gravou!

Thaynara OG contou toda a história da interação nas redes sociais. Ela contou que fez vários stories do show de Rosalía e não marcou a cantora em todos os vídeos. Enquanto estava tomando banho, ela foi surpreendida com uma mensagem da cantora. “A Rosalia me segue e ela disse: 'Oh minha querida, obrigada por ir no show, você pode compartilhar esse vídeo?' Meu Deus, quase eu desmaio no chuveiro quente. Eu mandei um espanhol RBD para ela. Meu Deus do céu”, afirmou ela.

Então, ela contou mais sobre o seu sonho de fã de interagir com o ídolo. “Quando a gente é fã, coisas que são comuns para a gente é 'meu deus!', a gente ganha o dia. A Rosalía me encaminhou um story que eu não tinha marcado ela e me pediu esse vídeo bem gente como a gente, tão humilde. E ela toda educada: 'obrigada por vir, você pode compartilhar esse vídeo comigo?'. E eu mandei. Ela, gente como a gente, não conseguiu baixar. Aí pediu para eu mandar e-mail. E é gente como a gente, porque quando a gente quer o vídeo, a gente luta! Eu achei tudo! E ainda botou 'gracias', postou me marcando e eu repostei. Eu não quero mais nada da vida”, afirmou.

Por fim, ela ainda brincou: “Se isso não for amizade, eu não sei o que é, não! Estou muito metida! Agora as coisas mudaram”.