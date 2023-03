Rosalía mostra momentos inusitados de sua visita ao Brasil: ‘Amo vocês’

Cantora espanhola Rosalía surge comendo pastel usando boné com bandeira do Brasil em postagem sobre visita ao país

Nesta segunda-feira, 27, a cantora espanhol Rosalía (30) encantou seus seguidores brasileiros novamente! A famosa publicou uma série de fotos em suas redes sociais mostrando momentos diversos que viveu durante sua visita ao Brasil, graças à sua apresentação no festival de música Lollapalooza.

“PQP BRAZIL AYER ESO ESTABA PRENDIO EN FUEGO! Gracias a cada una de las 100 mil personas que vinisteis, AMO VOCÊS” (PQP BRASIL, isso ontem estava pegando fogo! Obrigado por cada uma das 100 mil pessoas que vieram, amo vocês, em tradução livre), escreveu a cantora espanhola, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, a artista de reggaeton publicou diversos tipos de momentos que viveu durante sua passagem pelo país tupiniquim. Em uma delas, Rosalía surge comendo um pastel enorme, enquanto usava um boné com a bandeira do Brasil. Além disso, mostrou uma imagem onde aparecem todas as milhares de pessoas durante seu show no festival.

Os comentários foram inundados de brasileiros apaixonados com a espanhola. “Estava incrível”, escreveu a atriz Giovanna Grigio. “Mami y mani”, comentou a atriz e apresentadora Maísa Silva. “Te amo, volte sempre, por favor”, pediu uma fã da cantora.

Veja a publicação que a cantora espanhola Rosalía fez para agradecer os fãs brasileiros durante sua passagem pelo Brasil com momentos inusitados:

Gloria Groove leva ‘lembrança’ inusitada de show de Rosalía

Durante o show, Rosalía passou por um susto ao ter seu cabelo preso em um dos ventiladores do palco, que se tratava de uma extensão colocada para a apresentação. Depois do susto, Rosalía decidiu jogar para a plateia alguns dos tufos arrancados pelo ventilador, entrando na brincadeira, e uma das pessoas que conseguiu levar a lembrança tão inusitada da cantora foi Gloria Groove, que levou embora para casa uma mecha do cabelo da artista. "Acho que vou pedir para desembaraçar e colocar numa tiara para mim, para dar um axé espanhol”, brincou Gloria.