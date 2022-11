Silvia Abravanel conta quem faria papel de vilã em um reality show das irmãs Abravanel

Ao PodCARAS, Silvia Abravanel falou sobre quem seria a planta, a vencedora, a primeira eliminada e mais

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 14h25

Em um reality show fictício inventado pelos repórteres do PodCARAS, Silvia Abravanel (51) falou sobre qual papel cada irmã Abravanel, filhas de Silvio Santos (91), teria e contou se há possibilidade desse reality sair.

"Eles já quiseram fazer esse reality no SBT e eu não quis", contou Abravanel. "Vocês têm que entender uma coisa, as pessoas quando liga aquela luz vermelha ou no palco, as pessoas se transformam. Tem que ser algo natural, você tem que ser o que é e não criar um personagem. Quem não é muito artista como alguma de nós, elas não iam ser elas mesmas. Então acho que não seria uma coisa verdade", disse.

Silvia Abravanel acredita que ela seria a primeira eliminada do programa: "Ou eu ia brigar demais, porque eu sou 8 ou 800, não sou 8 ou 80 não. Ou eu amo muito ou eu odeio demais. Eu ia começar, primeiro, com essa coisa de organização porque nenhuma delas tem o que eu herdei do meu pai. Organização. Eu já ia começar a dar meus 35 berros, ia falar 'vamos parar com essa bagunça' e uma ia querer falar mais que a outra".

A apresentadora também falou sobre quem seria aquela que não movimentaria muito o jogo, a famosa planta. "Daniella seria a planta, ela é uma menina medrosa, insegura, tudo ela precisa de aprovação. Ela é uma fofa, mas ela é muito medrosa, desde pequena", confessou.

A hora tão esperada chegou e Silvia afirmou quem seria a vilã do reality. "A Patrícia. Porque a Patrícia tem aquela coisa de ela 'quer ser, ela tem que ser o topo da cadeia alimentar'. Ela ia arquitetar para ganhar o jogo, ela não admite perder"

"A chorona seria a Cíntia porque ela é emotiva pra caramba, tudo ela chora, ela é muito sentimental com tudo. Essa coisa tipo 'os atros', muito naturalista. Gosta de coisa de elefantes, de budismo", contou.

"Sobrou a Renata e a Rebeca. A Renata tá solteira cara, então acho que seria ela", afirmou sobre o título de namoradeira.

Por exclusão, a irmã Rebeca ganhou o programa. "Ela é meio termo, ela tá numa briga, mas quer amenizar. Ela venceria", finalizou.

