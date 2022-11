Silvia Abravanel conta forma chocante com que recebeu notícia sobre fim do Bom dia & Cia

Apresentadora Silvia Abravanel contou ao PodCARAS que não pôde contar a nenhum dos funcionários sobre a novidade

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 09h00

A apresentadora Silvia Abravanel (61), que estava a frente do programa 'Bom Dia & Cia', falou sobre como recebeu a notícia do fim da atração. O que podemos adiantar é que não tiveram amortecedores.

Em entrevista ao PodCARAS, a filha de Silvio Santos contou como é vista no SBT: "Tudo na minha vida, 100% sempre foi assim vai e faz. Todo mundo sabe que eu sou muito forte. Eu sou um caco de vidro por dentro, mas todo mundo me vê [como forte]".

Ela então contou aonde estava quando recebeu a notícia do fim: "Eu entrando no estacionamento, estacionando meu carro, falaram: hoje é seu último programa, você não fala pra ninguém, não fala pra equipe, não fala pra ninguém. Na hora que cê for falar o tchau, você já avisa que hoje foi seu último programa'.

Os funcionários da atração, que durou quase três décadas, não puderam evitar o choque da notícia."Os câmeras só faziam assim tipo 'o que você tá falando?' Aí acabou o programa, eu saio chorando, claro, e eu aviso assim 'gente, desculpa, mas me pediram pra não falar nada que hoje seria o último programa de Bom Dia e Cia da vida'". Ela ainda afirmou que soube do fim do mesmo jeito que descobriu que seria apresentadora da atração, com um baque.

"Então realmente assim, caí de paraquedas. Eu tenho que tá sempre com a mochilinha e ter certeza que o paraquedas tá em ordem porque eu caio, do mesmo jeito que eu caio eu levanto. A direção mandou que hoje é o último programa. Então são coisas inquestionáveis" , finalizou.

