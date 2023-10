João Guilherme Silva fala sobre estado de saúde de Faustão: 'Foi um baque'

Em participação no podcast CARAS, João Guilherme Silva contou como foi descobrir que Faustão precisava de um transplante de coração

João Guilherme Silva revelou como foi que descobriu que Faustão precisava de um transplante. Em participação no podcast CARAS, o jovem falou sobre o atual estado de saúde do pai. Ele contou que seus pais já sabiam que o veterano poderia ter que realizar um transplante de coração desde 2020, mas quando o filho descobriu este ano, foi uma surpresa. "Baque".

"Meu pai teve uns problemas de saúde em 2020. Era um problema renal, e aí descobriu que era em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Quando o coração não está funcionando da forma que deveria, sobrecarrega o rim. Ele fez diálise e depois melhorou. Ele sabia que poderia um dia ter que fazer o transplante, só que ele não avisou a gente, minha mãe sabia, até para não ficar esperando uma coisa que talvez nem aconteceria", contou o herdeiro de Faustão.

João Guilherme ainda contou como foi que descobriu que o pai precisava de um transplante. "Eu estava viajando com a namorada, meus pais estavam fora. Meu pai voltou normal, eu tinha voltado antes que eu precisava trabalhar. Voltei, eu viajei 10 dias, eles ficaram um mês inteiro fora. Eu estava lá em casa e ele chegou meio cansado e fez os exames, aí ele precisou ser internado. Então descobri que ele tinha que fazer o transplante. Foi um baque. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma maravilha. Está super bem, está fazendo fisioterapia, é um processo chato, mas a recuperação dele foi muito positiva. Em dois, três dias ele já estava fazendo vídeos já, animado".

NOVO PROGRAMA DE JOÃO GUILHERME NA BAND

Ele ainda falou sobre o Programa do João, que estreia neste sábado, 21, na Band. O apresentador ainda disse não ter medo das críticas do público. "A internet levanta a pessoa muito rápido, mas os mesmos que te levantam são os que te afundam. A turma da televisão é muito fiel. Você vê que tem artista da música que não tem música de sucesso há muitos anos e eles vão, fazem shows e lotam. Porque é uma turma fiel. Na internet eles te levantam em um dia, você falou alguma besteira, no dia seguinte você é o vilão. A ascensão é rápida e a queda é mais rápida ainda".

"Eu adoro crítica na verdade. A galera fala 'eu só gosto de crítica construtiva'. A crítica destrutiva que a gente fala, é um bom parâmetro para você saber avaliar o tipo de crítica. Quando a pessoa manda, você escuta e pensa se a pessoa tem razão. Você não vai ficar esquentando com isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa e tem muita gente que fala que não liga para a opinião dos outros. Eu acho que é importante você ligar, porque de fato se a pessoa está te criticando, tem um fundamento. Tem gente que não assiste e quer criticar", completou o filho de Faustão.