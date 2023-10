Nora de Faustão é internada e revela o que aconteceu: ‘Dor absurda’

Nora de Faustão e namorada de João Guilherme Silva, Schynaider Moura precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores

Na última quarta-feira, 18, a família de Faustão passou por um susto. Schynaider Moura, a nora do apresentador e namorada de João Guilherme Silva, precisou ser hospitalizada após sentir dores abdominais intensas. Através das redes sociais, a modelo revelou mais detalhes sobre seu estado de saúde e tranquilizou os seguidores.

Por meio do stories do Instagram, Schynaider compartilhou uma foto de um acesso venoso em seu braço para receber medicação. Na legenda, a loira contou que precisou correr para o hospital por conta das dores: "E do nada começa uma dor abdominal absurda. Dia inteiro no hospital! Por isso estou sumida. Muita dor, meu Deus”, ela desabafou.

Nesta quinta-feira, 19, ela reapareceu em seu perfil nas redes sociais. Ainda internada em um hospital, a modelo atualizou seu estado clínico para tranquilizar amigos, familiares e seguidores: “Passando aqui para falar que estou bem, estou ótima. São aqueles sustinhos que acontecem e que a gente tem que passar de vez em quando”, disse.

“Acontece com todo mundo, mas estou ótima, estou quase sem dor”, completou Schynaider, que demonstrou gratidão pela preocupação: “Quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram. É muito gostoso receber esse carinho, esse amor, afeto, de pessoas que me conhecem e de vocês seguidoras”, ela declarou.

Na legenda do vídeo, a modelo não revelou detalhes de seu diagnóstico, mas contou que deve receber alta em breve: “Estou muito bem. Graças a Deus! Obrigada pelas mensagens!! Amo vocês!! Já já vou para casa”, concluiu a namorada de João Guilherme, com quem assumiu o relacionamento em janeiro do ano passado.

Recentemente, a modelo, que já foi casada e tem três filhas, abriu o jogo sobre como é namorar um rapaz mais novo, já que tem 15 anos de diferença com o filho de Faustão: “A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider.

Filha da nora de Faustão recebeu transplante de coração:

Assim como o apresentador Faustão, a filha de Schynaider Moura, Anne Marie, de 14 anos, também recebeu um transplante de coração há um ano. Para apoiar o sogro, que estava na espera por um órgão novo, a namorada de João Guilherme Silva dividiu detalhes sobre o transplante cardíaco de uma de suas três filhas.

‘Salvou minha filha e deu a ela a oportunidade de viver uma vida saudável e realizar seus sonhos..! Agradecimento especial a nossa rede de apoio, a toda equipe médica, e principalmente à vovó Ana María que foi essencial durante todo esse processo do transplante!”, disse Schynaider durante o vídeo emocionante.