Filho de Sandra Sá virou empresário da mãe após caso sério: "Não concordava"

Em participação no Podcast CARAS, o ator Jorge de Sá, filho de Sandra Sá, revelou detalhes de como virou empresário da mãe

Jorge de Sá (35), filho da cantora Sandra Sá (67), revelou que tomou as rédeas da carreira da mãe após perceber certos erros cometidos pelo antigo empresário da artista. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 10, durante o PODCAST CARAS, no Youtube.

Segundo Jorge, a decisão foi tomada em um momento que ele havia retornado de uma temporada nos Estados Unidos, onde jogava basquete. Ao chegar no Brasil, ele acabou percebendo detalhes sérios no agenciamento da carreira da mãe.

"Comecei a abrir os horizontes e ver as coisas que eu não via dentro de casa. Não tô falando que é certo ou errado, mas eu comecei a ter opinião. E ela tava com uma pessoa como empresário que eu não concordava com um monte de coisa. Aí um dia aconteceu uma parada muito séria e eu mostrei para minha mãe e falei: 'Mãe, você consegue provar que eu tô errado?'", contou.

O ator ainda confessou que existiu uma briga feia para ele tentar recuperar os documentos da mãe. "Eu tô sendo polido aqui porque existem coisas judiciais, né? Que eu não posso falar, se não eu estou acusando", disse, que já estrelou grandes novelas de sucesso da TV Globo.

Ao chegar no escritório do empresário, Jorge precisou enfretar um funcionário que não estava disposto a colaborar com a sua decisão e por pouco não foram às vias de fato. "Deixa eu pegar [os documentos] porque vai dar um problema aqui. A gente está no vigésimo andar, sabe-se lá o que vai acontecer", relembrou.

Há 13 anos Jorge tem agenciado a carreira de Sandra Sá. Ele conta com a ajuda de um amigo antigo da família, Beto Coutinho, que tem uma longa carreira atuando nos bastidores da indústria musical.

Profissional de sucesso, Jorge confessou que assumir o papel de empresário não foi fácil e ele demorou para conseguir superar algumas barreiras. "Meu maior desafio foi lidar com as pessoas. Ser simpático e bacana, mas saber o limite. No início foi um mega desafio mesmo", disse ele, revelando que lutou para conseguir ser respeitado.

Para Sandra, o filho trabalha muito bem como empresário, mas volta e meia eles tem algumas briguinhas. "Ele é muito chato", declarou a artista, que assumiu que os dois tem momentos difíceis: "Não é briga, entendeu? A gente pode até ter uma discussão, mas não é briga".