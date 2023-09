Caio Paduan revela que foi benzido por Fernanda Montenegro: "Nunca vou esquecer"

Em participação no PODCAST CARAS, Caio Paduan revelou que viveu momento marcante após atuar ao lado da atriz Fernanda Montenegro

Caio Paduan (36) afirmou que viveu um dos momentos mais especiais de sua carreira ao lado de Fernanda Montenegro (93). Em participação no PODCAST CARAS, o artista relembrou o dia em que os dois gravaram uma cena juntos para a novela O Outro Lado do Paraíso, na TV Globo.

Na época, os dois precisaram atuar em uma cena a qual Fernanda teria que benzer o personagem de Caio, mas acabou enfrentando dificuldade com o texto. Em meio a uma conserva com o diretor, eles adaptaram a sequência até ficar confortável.

"Isso foi simbólico, porque eu lembro dela lendo o texto e ela falou assim: 'Ah, eu acho que eu vou mudar o texto, não sei se esse é o caminho’. Ela é muito profissional. Ela pediu se tinha como adaptar, toda delicada, educada, com jeito: 'É porque eu acho que eu queria benzer do mesmo jeito mesmo'", relembrou o ator.

Mesmo sendo tudo cenográfico, Caio conta que a energia do ambiente foi muito forte e ele, de fato, sentiu que recebeu a benção da colega."A sensação que eu tive é que eu fui benzido em cena pela dona Fernanda Montenegro. Acabou a cena e ela deu show, obviamente", disse ele, que completou: "Acho que nunca vou esquecer na minha vida".

Por fim, o artista contou que ainda recebeu um elogio profissional de Fernanda, o qual ele guarda com muito carinho. "Ela, muito generosa, pegou na minha mão e falou assim: 'Você é do ramo, né? Esse menino é do ramo, hein?'. Ouvir que é 'do ramo' da dona Fernanda Montenegro, é um dos melhores elogios da minha carreira", detalhou.

CAIO PADUAN ANUNCIOU SEPARAÇÃO DE CRIS DIAS

Na última semana Caio Paduan e Cris Dias surpreenderam os fãs ao revelar que não estavam mais juntos, depois de quase cinco ano de relacionamento. Em comunicado à imprensa, os dois reforçaram a discrição da vida pessoal de ambos e afirmaram que não estavam interessados em falar mais sobre o assunto.

"O relacionamento do ator Caio Paduan com a jornalista Cris Dias chegou ao fim após quase cinco anos. A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito à todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", disse a assessoria de imprensa do artista em comunicado oficial.