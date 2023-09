Caio Paduan fala pela primeira vez sobre separação com Cris Dias: "Uma parceira"

Em participação no PODCAST CARAS, Caio Paduan falou sobre relação de parceria e amizade que construiu com Cris Dias

Em meio a diversas notícias de separações de famosos, Caio Paduan (36) garantiu que o fim do seu relacionamento com Cris Dias (42) aconteceu de maneira amigável. Em participação no PODCAST CARAS, ele contou que a parceria entre os dois permanece, inclusive, no lado profissional.

Segundo o ator, o término não é recente e eles apenas dediciram tornar o assunto público, por respeito às pessoas que acompanham a carreira deles. "É uma escolha de viver e ter uma boa relação com a imprensa. Como é que a gente equilibra isso? Olhar nos olhos da pessoa e falar: 'gente, é isso'", iniciou.

"Aconteceu da melhor forma, como amigos. O que foi mais legal para mim e para ela, foi seguir trabalhando juntos. Vários projetos super legais, [a Cris] é uma parceira que me ensinou muita coisa, uma longa história ", declarou ele, que viveu cinco anos ao lado da comunicadora.

Caio, que está em cartaz com o musical IRON, O Homem da Máscara de Ferro, em São Paulo, finalizou dizendo que se sente mais tranquilo em saber que o término não deixou marcas negativas entre eles. "A melhor forma foi como amigos, porque mantém muita coisa boa. As pessoas deveriam exercitar isso", disse.

A separação de Caio e Cris foi anunciada na última semana e deu início a uma série de términos entre famosos. Em comunicado à imprensa, os dois reforçaram a discrição da vida pessoal de ambos e afirmaram que não estavam interessados em falar mais sobre o assunto.

"O relacionamento do ator Caio Paduan com a jornalista Cris Dias chegou ao fim após quase cinco anos. A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito à todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", disse a assessoria de imprensa do artista em comunicado oficial.