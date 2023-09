O que aconteceu? Casais famosos terminam e deixam fãs chocados; veja a lista

Assim como Sandy e Lucas, uma série de casais famosos causaram surpresa nos fãs ao anunciarem o término da relação

Parece que a bruxa está realmente solta no mundinho dos famosos. Isso porque apenas nesta segunda-feira, 25, três casais de artistas decidiram anunciar que não estavam mais em um relacionamento. A notícia pegou muita gente desprevenida e gerou altos comentários.

Através de seu perfil do Instagram, Sandy e Lucas Lima iniciaram o dia avisando aos fãs sobre o fim do casamento, depois de 24 anos juntos. A separação aconteceu poucos dias após eles voltarem de uma viagem de férias, na França.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", afirmou o casal.

"Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Sandy e Lucas (Foto: Instagram)

GUSTAVO MIOTO E ANA CASTELA

Outro casal que também pegou os fãs despreparados foi Gustavo Mioto e Ana Castela. Juntos desde junho deste ano, os dois costumavam postar registros apaixonados nas redes sociais, mas parece que o romance não deu muito certo.

A boiadeira também usou os stories do Instagram para se pronunciar e afirmou que o sertanejo se tornou uma pessoa especial em sua vida. “Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos”, disse

PAULA FERNANDES E RONY CECCONELLO

Ainda no final da tarde do mesmo dia, a cantora Paula Fernandes veio à público explicar que não estava mais com o empresário Rony Cecconello. Em sua mensagem, ela disse que, apesar do término, ela é uma mulher que acredita no amor.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", declarou.

MAIS FAMOSOS FICARAM SOLTEIROS

Vale destacar que ainda neste mês outros casais famosos também decidiram que não iriam seguir mais juntos, como Lexa e MC Guimê, MC Cabelinho e Bella Campos e Luísa Sonza e Chico Veiga. Este último gerando uma alta comoção nas redes sociais, logo depois da cantora ler uma carta aberta ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo. Segundo a jovem artista, ela foi traída pelo namorado no banheiro de um bar.

“Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, disse Luísa para Ana Maria Braga, que acabou não conseguindo segurar as lágrimas.

Em outro momento do texto, a cantora ainda afirmou que a situação que viveu durante o relacionamento foi algo que lhe causou traumas. “A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questionar da sua capacidade de discernimento”, disse.