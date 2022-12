Atriz de 'Poliana Moça', Luisa Bresser conta que já fez xixi no figurino: ''Fiquei nervosa''

Em entrevista exclusiva ao PodCARAS, a atriz Luisa Bresser revelou que já fez xixi no figurino antes de entrar no palco

A atriz de ‘Poliana Moça’ Luiza Bresser (17) compartilhou no PodCaras uma situação inusitada que viveu em sua primeira experiência profissional. Ela contou que, aos 10 anos de idade, devido ao nervosismo em estar pela primeira vez atuando, ela fez xixi no figurino antes de entrar no palco.

"Gente, primeiro que eu rio de tudo, né?! Vocês podem ver, eu rio de tudo…já várias vezes, já ri, já fiz xixi na calça de medo, inclusive, antes de entrar no palco no Billy Elliot… o meu primeiro trabalho mesmo, trabalho profissional foi Billy Elliot, né?! Profissional… gente, pensa, uma criança de 10 anos”, disse a atriz.

Na sequência, Luiza contou como a situação aconteceu. “Você fica muito nervosa, você não sabe muito o que está acontecendo no palco, no Alfa. Tem o quê? quantas pessoas? 2.000 pessoas te assistindo. E aí, eu tinha uma cena que eu lembro até hoje, que os soldados no Billy Elliot ficavam bem perto e eu tenho muito medo de altura e eu tinha que cruzar o palco fazer uma fala lá. [...] Aí, todas as vezes antes dessa cena eu ficava com medo de altura, medo de errar a fala, medo das pessoas não rirem de mim, porque essa cena tinha que ser engraçada. E aí eu fazia xixi na calça mesmo, eu fazia xixi no figurino”, falou ela, bem-humorada e rindo do acontecimento.

