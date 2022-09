Luisa Bresser, de Poliana Moça, vai comandar live do Prêmio Bibi Ferreira

Luisa Bresser conta sobre a sua felicidade ao ser convidada para apresentar live sobre o Prêmio Bibi Ferreira

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 14h33

A atriz Luisa Bresser, que atua na novela Poliana Moça, do SBT, está animada para um novo desafio na carreira nesta quarta-feira, 21. Ela vai comandar a live do prêmio Bibi Ferreira, chamada de Lounge Bibi, ao lado do fotógrafo e jornalista Joaquim Araújo. A live de gala contará com a cobertura do Rede Carpet e também da cerimônia de premiação.

Os dois também vão entrevistar o idealizador Marllos Silva, os cerimonialistas Alessandra Maestrini e Miguel Falabella, e os indicados às categorias.

"Receber o convite foi uma grande realização de um sonho, estou muito grata e muito feliz, ainda mais pelo reconhecimento que eles tiveram por mim. Eu tive um pouco de contato com a equipe ontem, estou muito ansiosa. Eu venho me preparando desde que eu iniciei a minha carreira no teatro musical, para ter propriedade para falar do prêmio e da Bibi Ferreira, que é uma grande dama do teatro musical, o maior fenômeno do teatro musical. Estou muito feliz", disse Bresser.

Além disso, ela contou que os fãs podem aguardar um look sofisticado. "Eu quis trazer a minha personalidade para o look. Eu procurei um vestido mais versátil e que tinha coerência com a minha idade. Ele foi todo feito para mim, é todo feito de verniz e ainda conta com um coturno, que é a minha marca registrada", adiantou.

A transmissão começa às 19h no canal do Prêmio Bibi Ferreira no YouTube.