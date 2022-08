Patrícia Poeta compartilha momento especial com seu cãozinho, Marley: ''Saudade''

Patrícia Poeta aproveita o final de semana coladinha com seu cãozinho, Marley, e exibe momento encantador com o pet

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 10h01

A apresentadora Patrícia Poeta (45) aproveitou o último domingo, 08, para descansar ao lado de uma companhia muito especial, seu cãozinho, Marley. No Instagram, a global compartilhou com seus seguidores um momento carinhoso com o pequeno.

O pet foi adotado pela estrela brasileira há 5 anos e desde então ela vem usando as redes sociais para relembrar a importância do ato e mostrando os momentos de amor e chamego com o seu fiel companheiro de quatro patas.

Sem deixar o sorriso de lado, ela apareceu coladinha e abraçando o pequeno na sacada de seu apartamento no Rio de Janeiro: ''Marley & Eu. Matando a saudade...", escreveu a estilista ao compartilhar o registro.

Além de Marley, Patrícia Poeta é dona de Bella, sua mais nova cachorrinha, que rouba a cena na rede social com sua fofura e por parecer um ursinho de pelúcia em um último post.

Patrícia Poeta aproveita o final de semana coladinha com seu cãozinho, Marley:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta relembra cirurgia de emergência:

Há pouco tempo, Patricia Poeta participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e relembrou quando passou por uma cirurgia de emergência nas amígdalas por causa de uma bactéria. “Cheguei a desmaiar nesse dia. Estava tão fraca e debilitada que fiquei tomando antibiótico e morfina para poder ir à operação. Foi a noite mais difícil da minha vida. Eu chorava, estava realmente muito assustada de saber que se não fosse por uma questão de horas não estaria aqui”, disse ela.

A jornalista ainda contou que precisou reaprender a comer, abrir a boca e falar durante o pós-operatório. “Foi uma espécie de renascimento. Quando cheguei em casa depois de muitos dias internada, me senti muito grata. Foi uma coisa que mexeu demais com o meu emocional”, declarou.