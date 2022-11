Mel Maia exibe tatuagens em foto na companhia de seu cachorro

A atriz Mel Maia compartilhou uma foto fofa nas redes sociais

A atriz Mel Maia (18) usou a sua conta nas redes sociais para compartilhar uma foto nesta sexta-feira, 25. Ela vestiu um conjunto de lingerie bicolor e confortável.

Na imagem, ela aparece com o cachorro na cama enquanto mostra algumas das tatuagens que têm espalhadas pelo corpo.

Mel Maia começou a tatuar o corpo antes de atingir a maioridade e atualmente tem cinco desenhos gravados na pele. Discretas, são uma inspiração para quem gosta de frases e figuras delicadas.

A tatuagem mais recente de Mel Maia foi notada após a atriz publicar fotos de biquíni na praia. Na altura das costelas direitas, a famosa tem a frase “Trust your vibes” (confie em suas vibrações).

A nova tattoo fica do lado oposto do desenho de uma pequena rosa deitada, tatuado pela famosa no início deste ano. Mel ainda exibe, abaixo da cintura, uma tatuagem de flores do lado direito do corpo.

No pescoço, na região atrás da orelha, a famosa tem a palavra “Art” (arte), além do desenho de uma sequência de flores do outro lado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia toma atitude após previsão de sensitiva

Mel Maia tomou uma decisão em sua vida pessoal após receber uma previsão de uma sensitiva. A artista contou que resolveu colocar o DIU, que é um método anticoncepcional, após Lene Sensitiva contar que ela tem chances de engravidar em breve.

A estrela disse nos stories do Instagram que colocou o dispositivo para evitar uma gravidez indesejada. "Eu fui colocar meu DIU. Eu já estava pensando em colocar a um tempo, mas quando a Lene Sensitiva mando me mensagem decidi colocar", declarou.

E completou: "Não vou contar minha experiência de colocar, [mas] coloquei acordada em um consultório. Eu falei para a doutora que eu queria por apagada porque sinto muita cólica. Eu sinto cólica no período menstrual, no período fértil, então é de pessoa para pessoa. Outro dia conto".