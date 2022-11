Mel Maia usa biquíni nas cores da seleção brasileira e exibe suas curvas impecáveis

Em clima de Copa do Mundo, Mel Maia deixa a marquinha do biquíni à mostra ao usar look cavado

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 10h41

A atriz Mel Maia (18) elevou a temperatura das redes sociais ao abrir um álbum de fotos só de biquíni. A beldade aproveitou o final de semana ensolarado para curtir um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e renovou as suas fotos recentes.

Nas imagens, Mel Maia exibiu as suas curvas impecáveis ao aparecer usando um biquíni com top cropped nas cores da bandeira do Brasil. Em clima de Copa do Mundo, ela se inspirou na seleção brasileira de futebol para montar o seu look. O modelito deixou à mostra a cinturinha fina da musa, sua tatuagem no quadril e também a marquinha do sol na pele do quadril.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela. “Deusinha”, disse um seguidor. “Que lindeza brasileira”, afirmou outro. “Minha perfeitinha”, comentou mais um.

Vale lembrar que Mel Maia voltará às novelas em breve. Ela está no elenco de Vai na Fé, próxima trama das 7 da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia faz selfies na academia

A atriz Mel Maia (18) deixou os fãs encantados ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Desta vez, a beldade apareceu com um look de academia justíssimo ao corpo e destacou sua cinturinha fina.

Mel posou com um conjunto de top e calça justa ao registrar a sua ida à academia. “O pump da gata”, disse ela na legenda. Veja as fotos aqui.

Recentemente, Mel Maia fez uma mudança radical no seu cabelo. A musa se despediu do cabelo comprido para aderir ao visual na altura dos ombros e com mechas mais claras.