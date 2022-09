Grazi Massafera encanta com foto ao lado do seu pet e web brinca: “Duas gatas”

Atriz Grazi Massafera encantou a web na última quinta-feira, 1, com uma foto especial ao lado do seu pet

Na última quinta-feira, 1, a atriz Grazi Massafera (40) usou suas redes sociais para compartilhar uma foto belíssima ao lado de seu animal de estimação.

Em seu perfil no Instagram, a atriz que vai integrar o elenco de Travessia, nova novela da TV Globo, posou ao lado do seu gato da raça bengal, e, claro, encantou a web com o registro especial.

Nos comentários da publicação, os fãs e amigos de Grazi, aproveitaram o espaço para enaltecer a loira, assim como Jade Picon (20) que comentou uma sequência de emojis apaixonados, seguida por um fã de Grazi que escreveu: "Duas gatas!".

Veja a publicação de Grazi Massafera:

Grazi Massafera mostra bilhete fofo que ganhou da filha

Grazi Massafera dividiu com os seus seguidores uma cena muito fofa da filha, Sofia, na manhã de quarta-feira, 31. A atriz compartilhou uma foto de um recado que recebeu da herdeira e se derreteu. "Bom dia. Te amo, mamãe, mais que tudo no mundo", escreveu a menina em um bilhete para a matriarca. A mamãe coruja se declarou na legenda da publicação: "De hoje cedo! Sim!!! Mais que tudo no mundo... E ao infinito e além".

