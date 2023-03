Grazi Massafera e Sofia se derretem com gatinho da família: “Felícia”

Tal mãe, tal filha! Grazi Massafera e Sofia mostraram que compartilham o amor pelos animais em um momento fofo

Discreta em sua vida pessoal, Grazi Massafera (40) abriu uma exceção para compartilhar um registro de um momento fofo ao lado da filha, a pequena Sofia (10), fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond (42). As duas dividem o amor pelos animais e surgiram brincando com o gatinho da família em um momento descontraído que deixou os seguidores encantados com tanta fofura.

Nos stories, Grazi brincou com o comportamento da filha, que aparece tranquila, curtindo o carinho do bichinho, de olhos fechados: “Expectativa”, a atriz escreveu. Já no vídeo seguinte, a loira fez a mesma pose de Sofia, mas demonstrou outra atitude, abraçando e beijando o felino sem parar: “Realidade”, escreveu, mostrando que não consegue se conter pelo bichano.

No registro, Grazi deixou claro que embora a aparência seja semelhante, a personalidade das duas é bastante diferente. A atriz ainda brincou ao se comparar com a filha: "Sempre fui meio felícia", escreveu ainda no vídeo em que faz carinho no gatinho, que ficou tranquilo e não pareceu nenhum pouco incomodado enquanto recebia o amor de mãe e filha.

Sofia Massafera e gatinho - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera e gatinho - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera é flagrada aos beijos com novo affair em aeroporto

Tá rolando! Grazi Massafera foi flagrada em clima de muito romance com seu affair, Marlon Teixeira (31) em um vídeo que circula nas redes sociais. O casal já lidava com os boatos de envolvimento desde que viajaram juntos no início do ano, mas deixaram o romance evidente depois que surgiram aos beijos em um aeroporto no Rio de Janeiro.

No registro, divulgado na web por perfis de fofoca como Rainha Matos na terça-feira, 07, os dois trocam beijos e abraços. Além disso, eles foram flagrados de mãos dadas na Bahia e os dois também têm trocado emojis e comentários nas redes sociais, o que alimentou as especulações e deu início aos boatos de romance.