Grazi Massafera é flagrada aos beijos com novo affair em aeroporto

Após curtirem viagem para a Bahia juntos, atriz Grazi Massafera e o novo affair, Marlon Teixeira, trocam beijos e carinhos em aeroporto

A atriz Grazi Massafera (40) está vivendo um novo amor e foi vista em clima de muito romance com seu affair em vídeo que circula nas redes sociais.

Após boatos de envolvimento, a artista surgiu aos beijos com o modelo Marlon Teixeira em um aeroporto no Rio de Janeiro. No registro, divulgado na web por perfis de fofoca como Rainha Matos na terça-feira, 07, os dois trocam beijos e abraços.

Vale lembrar que em fevereiro, Grazi e Marlon viajaram juntos para a Bahia e foram flagrados de mãos dadas caminhando pelas ruas da Chapada Diamantina, depois de algumas semanas de rumores sobre o possível relacionamento. Os dois também têm trocado emojis e comentários nas redes sociais, o que alimentou as especulações e deu início aos boatos de romance.

- Quem é Marlon Teixeira, affair de Grazi Massafera?

Grazi estava solteira desde o término, em fevereiro do ano passado, com o cineasta Alexandre Machafer. Antes, ela namorou Caio Castro por dois anos, de quem se separou em agosto de 2021.

Já Marlon, viveu affair com a atriz Bruna Marquezine por alguns meses entre 2014 e 2015. O último relacionamento do modelo, com a atriz Débora Nascimento, durou cerca de um ano e acabou em janeiro de 2022.

Confira Grazi Massafera e o novo affair trocando beijos:

Assumidos! Grazi Massafera e Marlon Teixeira passeiam abraçados pelas ruas da Chapada Diamantina



Casal se aproximou durante ação de coleta de lixo em Fernando de Noronha



https://t.co/9wPmWX2wvKpic.twitter.com/GI5raMKkF2 — Vipei! (@sitevipei) February 6, 2023

Grazi Massafera chama atenção ao surgir com look coladinho em academia

A atriz Grazi Massafera elevou a temperatura na web ao exibir seu físico escultural durante uma sessão de treinos com o personal trainer das estrelas, Chico Salgado. "De volta para o jogo", escreveu o professor de Educação Física ao mostrar Grazi suando durante os exercícios.

Na sequência de registros gravados na academia, a atriz mostrou que está no foco total ao exibir o corpão todo suado. No vídeo publicado no Instagram de Chico, a loira apareceu usando um conjuntinho composto por top verde musgo e um shorts bem coladinho ao corpo da mesma cor.

As peças escolhidas pela beldade deixaram em evidência todas as suas curvas dando destaque principal para a barriga sequinha. Além disso, para completar o visual, ela apostou em um tênis verde claro e meias brancas.

