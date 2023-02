Gisele Bündchen esbanja beleza ao posar no maior chamego com seus cachorros

Separada de Tom Brady, Gisele Bündchen celebra Dia dos Namorados e mostra momento fofíssimo com seus cachorros

A top model Gisele Bündchen (42) encheu seu feed de amor nesta terça-feira, 14, ao compartilhar momento encantador com seus cachorrinhos!

Ostentando sua beleza, a brasileira publicou uma sequência de três registros em que aparece no maior chamego e ganhando "lambeijos" de seus dois pets. Amante dos animais, nas imagens, publicadas em sua conta oficial do Instagram, a loira posou na maior felicidade ao brincar no chão com os bichinhos.

"Amor puro!! Tenho certeza que eles são anjinhos na Terra", escreveu Gisele ao legendar a publicação na web.

Após separação de Tom Brady (45), depois de 13 anos juntos e dois filhos, Benjamin (13) e Vivian Lake (10), Gisele ainda desejou um Feliz Dia dos Namorados para os fãs, comemorado nesta terça-feira, 14, na maioria dos lugares. No Brasil, a data é celebrada no dia 12 de junho.

Confira as fotos de Gisele Bündchen com seus cachorros:

Gisele Bündchen faz enquete para decidir onde vai passar o Carnaval

Gisele Bündchen pegou seus seguidores de surpresa na segunda-feira, 13, ao pedir dicas de onde deve ir para aproveitar o carnaval no Brasil. A musa diz estar muito feliz em poder vir para cá na data depois de tanto tempo.

“Eu amo Carnaval, faz muitos anos que eu não vou (para o Brasil) e eu tava com saudades. Muito obrigada pelo o convite e agora tenho que decidir pra onde eu vou né?”, começou Gisele.

“Tem tantos lugares, o que vocês acham? Aonde será que eu vou? O que vocês me dizem? Agora tenho que decidir para onde eu vou! Vocês me ajudam? Rio de Janeiro, São Paulo, Horizontina, me contem pra onde eu vou?!”, perguntou.

“Conto com vocês para me ajudarem, aonde vocês acham que é o melhor lugar para passar o carnaval no Brasil? Yes, estou empolgada”, finalizou a modelo com uma enquete em seus stories.

