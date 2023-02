Gio Ewbank flagra Bruno Gagliasso em momento fofo com cabrito: ''Não é capim''

Bruno Gagliasso surge no maior chamego com cabritinho no rancho da família e Gio Ewbank baba ao ver o animal mastigando a barba do marido

No rancho da família, o ator Bruno Gagliasso (40) encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo encantador em que aparece no maior carinho com um cabritinho!

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) flagrou o maridão deitado no sofá com o animalzinho assistindo Big Brother Brasil 23. Nas imagens, o cabrito aparece mastigando a barba do famoso.

Gioh se derreteu ao ver a cena: "Ai, amor! Não é capim, não, cara!" "É barba do papai, amor", disse Bruno, enquanto Gioh caiu na risada ao registrar o momento.

"Já se apaixonaram por um cabrito? Estamos assim…. Love geral!!!!!!", se derreteu Gagliasso na legenda da publicação.

Os fãs também babaram com o registro. "Hahahaha que fofinho!", disse Karol Conká. "Calma, Rosana, tô comendo um capim diferente aqui.", brincou um fã. "É a coisinha mais gostosa dessa vida!", declarou outro. "Ele tá pensando que é capim. Muito fofo", falou uma terceira. "Que excesso de fofura", comentou mais uma.

Confira o vídeo de Bruno Gagliasso com cabritinho:

Giovanna Ewbank fala sobre pré-adolescência dos filhos

Giovanna Ewbank refletiu sobre como os seus filhos mais velhos, Chissomo (9) e Bless (8) cresceram e estão entrando na pré-adolescência. A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso e ainda é mãe de Zyan (2), disse que já está experimentando a "síndrome do ninho vazio".

"Eu já estou experimentando a síndrome do ninho vazio. Titi e Bless, no fim de semana, vão para a casa de amigos. Estão na piscina, na praia, com amigos e tal", começou.

Na sequência, Giovanna contou das atividades dos filhos. "Nem dormiram em casa, cara. Sério. Estão quase pré-adolescentes, vocês têm noção disso? A minha amiga, que é mãe da melhor amiga da Titi me mandou um vídeo que elas fizeram. Estão muito pré-adolescentes".

