Giovanna Ewbank fala sobre pré-adolescência dos filhos: "Síndrome do ninho vazio"

Giovanna Ewbank contou que os filhos, de 9 e 8 anos de idade, já dormem nas casas dos amigos no fim de semana

Giovanna Ewbank (36) refletiu sobre como os seus filhos mais velhos, Chissomo (09) e Bless (08) cresceram e estão entrando na pré-adolescência.

A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso (40) e ainda é mãe de Zyan (02), disse que já está experimentando a "síndrome do ninho vazio".

"Eu já estou experimentando a síndrome do ninho vazio. Titi e Bless, no fim de semana, vão para a casa de amigos. Estão na piscina, na praia, com amigos e tal", começou.

Na sequência, Giovanna contou das atividades dos filhos. "Nem dormiram em casa, cara. Sério. Estão quase pré-adolescentes, vocês tem noção disso? A minha amiga, que é mãe da melhor amiga da Titi me mandou um vídeo que elas fizeram. Estão muito pré-adolescentes".

Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

Giovanna Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que Bless tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados.

Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela explicou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria. Ele começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiros também”, compartilhou.

“Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, complementou Bruno Gagliasso.