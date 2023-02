Filha de Gisele Bündchen e Tom Brady revela novo membro da família

Filhos de Gisele Bündchen e Tom Brady ganharam um novo companheiro de quatro patas

Momento fofura! Fruto do relacionamento da top model brasileira Gisele Bündchen (42) e do jogador de futebol americano Tom Brady (45), a pequena Vivian Lake, de apenas 10 anos, invadiu as redes sociais do pai, para compartilhar uma novidade: o mais novo membro da família, um gatinho branco chamado Poke.

Nos stories do pai, a irmã de Benjamin Rein, o primogênito do casal, que tem 13 anos, surgiu empolgada com a novidade: "Poke é o meu nome - Beber água do copo da Vivi é o meu negócio", escreveu fazendo piada com um registro do gatinho bebendo água na casa de Tom Brady, que anunciou a separação da modelo em outubro do ano passado, após 13 anos de casamento.

Filha de Gisele Bündchen e Tom Brady revela novo membro da família - Reprodução/Instagram

Em outro clique, a caçula compartilhou uma foto do novo pet tirando uma soneca: “Hora do cochilo! (A propósito, aqui é a Vivi no telefone do papai)", escreveu, esclarecendo quem estava por trás daquelas registros fofos no Instagram de Brady. Os pequenos estão curtindo as férias com o pai, enquanto Gisele veio ao Brasil para brilhar nos camarotes da Sapucaí no Carnaval.

Gatinho dos filhos de Tom Brady e Gisele Bundchen - Reprodução/Instagram

Reconquistar Gisele Bündchen? Tom Brady decide adiar trabalho como comentarista

Recentemente, o jogador de futebol americano Tom Brady foi convidado para ser um comentarista em uma emissora, após sua aposentadoria, com um suposto salário de 375 milhões de dólares, porém ele decidiu adiar o projeto e o motivo é surpreendente.

Segundo o site estadunidense Radar Online, Tom, que havia anunciado sua aposentadoria no início do mês, adiou a estreia no Fox Sports, onde trabalharia, para reconquistar Gisele. A estrela do futebol quer mostrar que está disposto a colocar a família em primeiro lugar, o que a Top Model teria pedido para o astro há muito tempo: “Seu único objetivo agora é recuperar sua família", disse uma fonte em entrevista ao portal americano.