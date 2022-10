Fernanda Paes Leme posta foto com cachorrinha resgatada: ''Tá estável e bem''

Atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme atualiza seguidores sobre estado de saúde de sua cachorrinha, que foi resgatada pelo noivo

A atriz Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre estado de saúde de sua cachorrinha, que foi resgatada.

Em post no Instagram, a apresentadora, que comanda o podcast Quem Pode, Pod ao lado de Giovanna Ewbank (36), contou que o noivo, Victor Sampaio, encontrou o animal numa estrada. No entando, após um tempo com eles em casa, ela acabou adoecendo.

Ao publicar um clique em que aparece deitada ao lado da pet, a famosa contou que ela conseguiu comer. "Oi gente, tamo de grude aqui depois de finalmente ela ter comido alguma coisa. Tá estável e tá bem. Seguimos", disse.

"É isso", comentou Giovanna Ewbank. "Princesas. Dá aguinha de coco, banana, mima ela bastante", disse Dany Bananinha. "Ownnnnn melhoras. Tô passando pelo mesmo aqui", contou Fiorella Mattheis. "Ela vai ficar bem", desejou uma seguidora. "Vai dar tudo certo! Confia!", falou outra. "O melhor remédio: AMOR! Fica bem, Matilda, meu Chico mandou vibrações caninas pra você e disse que ele é a prova viva de que o amor SALVA", declarou mais uma.

Em outra postagem, dias antes, Fe contou um pouco sobre a história da cadelinha. "Esse post é pra contar um poquinho da história da Matilda, pra pedir que vocês mandem boas energias pra ela e pra colocar em foco a adoção, o acolhimento e resgate de animais em situações como essa. Tempo atrás o @victorasampaio, meu noivo, encontrou uma cadelinha abandonada numa estrada. Levou pra casa e começamos a cuidar. Não demorou e nos apegamos muito a ela e decidimos que ela ficaria em casa com a gente e não no sítio como pensamos inicialmente. Matilda era nossa nova companheirinha."

"O período de adaptação foi tranquilo. De um animalzinho medroso a um ser de extremo carinho e animação. Ela e Tina viraram melhores amigas de infância. Ontem fiquei sabendo que ela está doentinha. Suspeito que esse foi o “motivo” da pessoa covarde que a abandonou. É uma doença comum em animais que não foram vacinados. Mas estamos cuidando, com tudo que podemos e está ao nosso alcance. Ela está em uma fase crítica da doença e os próximos dias serão essenciais", continuou.

"Eu só choro e quero proteger e cuidar. Independente do tempo em que ela esteja com a gente, independente de tudo, ela está recebendo amor, atenção e tratamento. Sei que Matilda sente isso e que sabe que ela está sendo acolhida como nunca foi. Matilda é um ser vivo, com sentimentos, cheia de amor e foi tratada como um lixo descartável. Nenhum bicho merece isso. Te amamos, Matilda. Fica bem logo", finalizou ela.

Confira Fe Paes Leme com a cachorrinha Matilda:

