Fernanda Paes Leme confirma participação em 'Ricos de Amor 2' ao postar fotos com o elenco

A atriz Fernanda Paes Leme confirmou que sua personagem estará de volta em 'Ricos de Amor 2', filme da Netflix

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h44

Na tarde quinta-feira, 15, Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais para dividir uma novidade com os seguidores.

A atriz e apresentadora aproveitou o dia de TBT para compartilhar uma foto ao lado de Giovanna Lancellotti (29) e Jaffar Bambirra, e contou que estará de volta em Ricos de Amor 2. No filme da Netflix, ela interpreta Alana.

"Acharam que eu não ia dar uma pinta em Ricos de Amor 2?! Alana não foi pra Amazônia com a turma, mas ela volta em uma participação no filme sim!", começou ela, lembrando que algumas partes do filme foram gravados na Amazônia.

Em seguida, Fernanda fez um agradecimento. "Já fiz minha parte e mesmo sem muitas fotos pra postar, eu queria agradecer todo elenco e equipe por esses dias juntos! Queria mais sim, mas foi o que conseguimos fazer para NÃO deixar essa personagem tão querida de fora! Foi uma delicinha tá junto! Obrigadaaaaa @producoesanana @netflixbrasil @brunogarotti #tbt", completou.

Vale lembrar que o filme é protagonizado por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita (30). Eles interpretam Paula e Teto.

Confira a publicação de Fernanda Paes Leme com o elenco de Ricos de Amor 2:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!