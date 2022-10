Fernanda Gentil homenageia sua cachorrinha, Nala: ''Saudade mais dilacerante''

Apresentadora Fernanda Gentil presta homenagem no dia em que sua cachorrinha Nala completaria mais um ano de vida

A apresentadora Fernanda Gentil (35) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para prestar homenagem para sua cachorrinha falecida.

A jornalista fez questão de lembrar com carinho de Nala, que completaria 16 anos, com uma linda declaração na web. A artista postou um print de sua tela do celular em que aparece em foto com a pet e se derreteu, lamentando a falta que sente de sua companheira.

"Passei o dia olhando pra essa data e pra nossa foto porque hoje você completaria 16 anos. Nala, não tem um dia desde que você se foi em que eu não pense em você, e quando eu penso em você não tem um minuto em que eu não queira te ter de volta, e enquanto eu quero te ter de volta não tem um segundo em que não caio no choro como eu tô agora…", começou escrevendo.

"Parabéns, minha vida. Minha filha, minha parceira. Minha maior falta, minha saudade mais dilacerante", disse ainda ao legendar a postagem.

Confira a homenagem de Fernanda Gentil para sua cachorrinha Nala:

Fernanda Gentil se declara para Priscila Montandon

A apresentadora Fernanda Gentil fez uma linda declaração de amor para a esposa, Priscila Montandon recentemente. Priscila ganhou uma homenagem mais que especial da amada, com quem está desde setembro de 2016. A jornalista compartilhou um vídeo reunindo momentos das duas e em família e se derreteu ao falar sobre a mulher: “Hoje minha mulher faz 40 anos, e tem sido muito encantador ver tão de perto a transformação que essa idade traz. Mas mais lindo do que ver você se abrir para os 40, foi sentir essa mudança. Eu senti você se transformar de forma íntima e bela,para pegar totalmente, e de uma vez por todas, as rédeas da sua vida. Percebi você mais certa de si e das suas decisões. Me assustei, confesso, com súbitas vontades e impulsivas mudanças de rumo - até que entendi que eram “súbitas” e “impulsivas” só pra mim… porque aí dentro elas estavam crescendo, amadurecendo e finalmente estavam prontas para saírem e te fazerem ser mais você ainda - e fizeram", iniciou ela.

